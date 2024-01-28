Врач предупредила о болезнях, которые обостряются зимой

Терапевт Романенко: зимние холода могут вызвать сужение сосудов

28 января 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Зимний холод может усугубить проблемы со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зимние прогулки, несмотря на их полезность для закаливания, могут приводить к проблемам со здоровьем. Среди них сужение сосудов и повышение артериального давления. Об этом рассказала терапевт Татьяна Романенко. «Низкая температура воздуха способна вызвать сужение сосудов и повышение артериального давления», — передает слова Романенко радио Sputnik . Она добавила, что зимний холод может усугубить проблемы со здоровьем, особенно если сосуды уже поражены атеросклерозом. Возможны повышение артериального давления, головные боли, нарушение зрения и координации. Ишемическая болезнь сердца также может усиливаться в холодное время года, что может привести к критической ситуации, если не принимать необходимые меры. Длительное нахождение при низких температурах может вызвать обострение хронических инфекций, воспаление органов дыхания, обострение цистита и других заболеваний. Люди с аллергическими заболеваниями, особенно с бронхиальной астмой, могут испытывать дискомфорт в холодную погоду из-за повышенной влажности воздуха и реагентов на дорогах. Но это не означает, что им нужно полностью отказываться от зимних прогулок. Важно правильно одеваться, носить теплую обувь, шапку, шарф, варежки или перчатки, заключила Романенко.

Зимние прогулки, несмотря на их полезность для закаливания, могут приводить к проблемам со здоровьем. Среди них сужение сосудов и повышение артериального давления. Об этом рассказала терапевт Татьяна Романенко. «Низкая температура воздуха способна вызвать сужение сосудов и повышение артериального давления», — передает слова Романенко радио Sputnik. Она добавила, что зимний холод может усугубить проблемы со здоровьем, особенно если сосуды уже поражены атеросклерозом. Возможны повышение артериального давления, головные боли, нарушение зрения и координации. Ишемическая болезнь сердца также может усиливаться в холодное время года, что может привести к критической ситуации, если не принимать необходимые меры. Длительное нахождение при низких температурах может вызвать обострение хронических инфекций, воспаление органов дыхания, обострение цистита и других заболеваний. Люди с аллергическими заболеваниями, особенно с бронхиальной астмой, могут испытывать дискомфорт в холодную погоду из-за повышенной влажности воздуха и реагентов на дорогах. Но это не означает, что им нужно полностью отказываться от зимних прогулок. Важно правильно одеваться, носить теплую обувь, шапку, шарф, варежки или перчатки, заключила Романенко.