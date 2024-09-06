МИД Киргизии подтвердил исключение «Талибана»* из списка запрещенных организаций

В Киргизии официально исключили «Талибан»* из списка запрещенных организаций
МИД Киргизии официально подтвердил исключение «Талибана» (признано ООН террористическим, находится под санкциями) из списка запрещенных организаций/. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.
*«Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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