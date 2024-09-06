МИД Киргизии подтвердил исключение «Талибана»* из списка запрещенных организаций

06 сентября 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

В Киргизии официально исключили «Талибан»* из списка запрещенных организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU МИД Киргизии официально подтвердил исключение «Талибана» (признано ООН террористическим, находится под санкциями) из списка запрещенных организаций/. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.



*«Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Киргизии официально подтвердил исключение «Талибана» (признано ООН террористическим, находится под санкциями) из списка запрещенных организаций/. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС. *«Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность