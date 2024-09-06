МИД Киргизии подтвердил исключение «Талибана»* из списка запрещенных организаций

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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, флаг, киргизия, кыргызстан, киргизстан
В Киргизии официально исключили «Талибан»* из списка запрещенных организаций Фото:

МИД Киргизии официально подтвердил исключение «Талибана» (признано ООН террористическим, находится под санкциями) из списка запрещенных организаций/. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

*«Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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МИД Киргизии официально подтвердил исключение «Талибана» (признано ООН террористическим, находится под санкциями) из списка запрещенных организаций/. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС. *«Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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