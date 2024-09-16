УФСБ задержала иностранца за подготовку теракта в Ростовской области

16 сентября 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Гражданин одной из стран СНГ готовил теракт в Ростовской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ростовской области задержали иностранца из одной из стран СНГ, которого подозревают в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ по региону. «Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина одной из стран СНГ, связанная с подготовкой к совершению диверсии в отношении объектов жизнеобеспечения населения», — рассказали ТАСС в ведомстве. По словам представителей УФСБ, иностранец, выполняя задание спецслужб Украины, приехал в Россию, создал два самодельных взрывных устройства и планировал совершить террористический акт. Ранее в Ростовской области был задержан подозреваемый в передаче Киеву данных о ВС России. По данным региональной УФСБ, мужчина работал на украинскую разведку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростовской области задержали иностранца из одной из стран СНГ, которого подозревают в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в УФСБ по региону. «Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина одной из стран СНГ, связанная с подготовкой к совершению диверсии в отношении объектов жизнеобеспечения населения», — рассказали ТАСС в ведомстве. По словам представителей УФСБ, иностранец, выполняя задание спецслужб Украины, приехал в Россию, создал два самодельных взрывных устройства и планировал совершить террористический акт. Ранее в Ростовской области был задержан подозреваемый в передаче Киеву данных о ВС России. По данным региональной УФСБ, мужчина работал на украинскую разведку.