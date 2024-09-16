В мире Украина «Большое количество жертв»: в СВР рассказали о новой масштабной провокации Киева против России СВР: Киев готовит инсценировку гибели детей от российского удара 16 сентября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + Украина хочет ударить по детскому учреждению на территории, принадлежащей Киеву Фото: U.S. Army / Pvt. Joanna Gaona Gomez новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев при помощи США готовит инсценировку гибели детей от якобы российского удара по украинской территории. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. «Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв. <…> Руководство Украины рассчитывает таким изуверским способом <…> обосновать снятие Западом ограничений на использование ракетного вооружения для поражения объектов в глубине территории России, привлечь поддержку стран глобального Юга», — рассказали ТАСС в СВР. В ведомстве добавили, что, по плану Украины, трагедия должна получить широкую огласку во всем мире и привлечь ведущие средства массовой информации. Киев уже совершал кровавые провокации против России, такие как инсценировка в Буче, удар по вокзалу в Краматорске и падение ракеты на киевскую больницу «Охматдет». По словам представителей СВР, почти никто больше не верит в невиновность властей Киева в этих инцидентах. В конце августа Минобороны РФ выразило опасения относительно возможной подготовки Киевом провокацией с применением химикатов. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Украина импортирует химические реагенты и средства защиты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Киев при помощи США готовит инсценировку гибели детей от якобы российского удара по украинской территории. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. «Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв. <…> Руководство Украины рассчитывает таким изуверским способом <…> обосновать снятие Западом ограничений на использование ракетного вооружения для поражения объектов в глубине территории России, привлечь поддержку стран глобального Юга», — рассказали ТАСС в СВР. В ведомстве добавили, что, по плану Украины, трагедия должна получить широкую огласку во всем мире и привлечь ведущие средства массовой информации. Киев уже совершал кровавые провокации против России, такие как инсценировка в Буче, удар по вокзалу в Краматорске и падение ракеты на киевскую больницу «Охматдет». По словам представителей СВР, почти никто больше не верит в невиновность властей Киева в этих инцидентах. В конце августа Минобороны РФ выразило опасения относительно возможной подготовки Киевом провокацией с применением химикатов. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Украина импортирует химические реагенты и средства защиты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям