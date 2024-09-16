Киев при помощи США готовит инсценировку гибели детей от якобы российского удара по украинской территории. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
«Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду — с большим количеством жертв. <…> Руководство Украины рассчитывает таким изуверским способом <…> обосновать снятие Западом ограничений на использование ракетного вооружения для поражения объектов в глубине территории России, привлечь поддержку стран глобального Юга», — рассказали ТАСС в СВР.
В ведомстве добавили, что, по плану Украины, трагедия должна получить широкую огласку во всем мире и привлечь ведущие средства массовой информации. Киев уже совершал кровавые провокации против России, такие как инсценировка в Буче, удар по вокзалу в Краматорске и падение ракеты на киевскую больницу «Охматдет». По словам представителей СВР, почти никто больше не верит в невиновность властей Киева в этих инцидентах.
В конце августа Минобороны РФ выразило опасения относительно возможной подготовки Киевом провокацией с применением химикатов. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Украина импортирует химические реагенты и средства защиты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.