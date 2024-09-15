15 сентября 2024
14 сентября 2024

Пьяный водитель сбил двух самокатчиков в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый жаркий день в апреле. Екатеринбург , поломка, дтп, электросамокат, сломанный электросамокат
Подростки пересекали дорогу не спешившись с электросамоката (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге вечером 15 сентября на улице Щорса произошло ДТП, в результате которого пострадали двое юношей на электросамокатах. По предварительной информации, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет и сбил подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«Водитель автомашины допустил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора и наезд на подростков, которые пересекали пешеходный переход не спешившись с электросамоката… Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 1,467 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Однако мужчина не согласился с результатами и был отправлен на дополнительную экспертизу.

Пострадавшие подростки были госпитализированы для медицинского осмотра. В настоящее время автоинспекторы проводят необходимые процессуальные действия на месте происшествия, и назначена проверка по факту ДТП.

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В Екатеринбурге вечером 15 сентября на улице Щорса произошло ДТП, в результате которого пострадали двое юношей на электросамокатах. По предварительной информации, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет и сбил подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «Водитель автомашины допустил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора и наезд на подростков, которые пересекали пешеходный переход не спешившись с электросамоката… Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 1,467 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Однако мужчина не согласился с результатами и был отправлен на дополнительную экспертизу. Пострадавшие подростки были госпитализированы для медицинского осмотра. В настоящее время автоинспекторы проводят необходимые процессуальные действия на месте происшествия, и назначена проверка по факту ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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