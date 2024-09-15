Пьяный водитель сбил двух самокатчиков в Екатеринбурге. Видео

16 сентября 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Подростки пересекали дорогу не спешившись с электросамоката (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вечером 15 сентября на улице Щорса произошло ДТП, в результате которого пострадали двое юношей на электросамокатах. По предварительной информации, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет и сбил подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «Водитель автомашины допустил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора и наезд на подростков, которые пересекали пешеходный переход не спешившись с электросамоката… Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 1,467 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Однако мужчина не согласился с результатами и был отправлен на дополнительную экспертизу. Пострадавшие подростки были госпитализированы для медицинского осмотра. В настоящее время автоинспекторы проводят необходимые процессуальные действия на месте происшествия, и назначена проверка по факту ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 15 сентября на улице Щорса произошло ДТП, в результате которого пострадали двое юношей на электросамокатах. По предварительной информации, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет и сбил подростков на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «Водитель автомашины допустил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора и наезд на подростков, которые пересекали пешеходный переход не спешившись с электросамоката… Процедура освидетельствования водителя на трезвость показала наличие 1,467 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Однако мужчина не согласился с результатами и был отправлен на дополнительную экспертизу. Пострадавшие подростки были госпитализированы для медицинского осмотра. В настоящее время автоинспекторы проводят необходимые процессуальные действия на месте происшествия, и назначена проверка по факту ДТП.