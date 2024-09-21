V1.RU: съевший человеческое сердце каннибал Малышев вернулся из зоны СВО домой

Съевший жареное сердце человека каннибал Дмитрий Малышев, уехавший весной 2024 года в зону СВО, вернулся домой в отпуск по ранению. Об этом сообщил глава сельского поселения Рахинка (Волгоградская область).
«Да, он вернулся по ранению… Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно… У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде», — заявил глава поселения порталу V1.ru.
Он подчеркнул, что Малышев отправится обратно в зону спецоперации, как закончит лечение. Политик также отметил, что разговаривал с ним об этом лично и встречался с ним в магазине.
Десять лет назад Дмитрий Малышев около четырех раз ударил гвоздодером по голове знакомого-гастарбайтера, уроженца Таджикистана, из-за того, что тот предложил ему интим. После этого мужчина вырезал жертве сердце, пожарил его с овощами и съел, снимая процесс на видео.
Он получил 25 лет лишения свободы, однако подписал контракт и отправился на фронт. Там он встретился с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым, который расправлялся с девушками-посетительницами ночных клубов.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.