21 сентября 2024

V1.RU: съевший человеческое сердце каннибал Малышев вернулся из зоны СВО домой

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Дмитрий Малышев вернулся из зоны СВО из-за ранения (архивное фото)
Дмитрий Малышев вернулся из зоны СВО из-за ранения (архивное фото) Фото:

Съевший жареное сердце человека каннибал Дмитрий Малышев, уехавший весной 2024 года в зону СВО, вернулся домой в отпуск по ранению. Об этом сообщил глава сельского поселения Рахинка (Волгоградская область).

«Да, он вернулся по ранению… Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно… У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде», — заявил глава поселения порталу V1.ru.

Он подчеркнул, что Малышев отправится обратно в зону спецоперации, как закончит лечение. Политик также отметил, что разговаривал с ним об этом лично и встречался с ним в магазине.

Десять лет назад Дмитрий Малышев около четырех раз ударил гвоздодером по голове знакомого-гастарбайтера, уроженца Таджикистана, из-за того, что тот предложил ему интим. После этого мужчина вырезал жертве сердце, пожарил его с овощами и съел, снимая процесс на видео.

Он получил 25 лет лишения свободы, однако подписал контракт и отправился на фронт. Там он встретился с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым, который расправлялся с девушками-посетительницами ночных клубов.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Съевший жареное сердце человека каннибал Дмитрий Малышев, уехавший весной 2024 года в зону СВО, вернулся домой в отпуск по ранению. Об этом сообщил глава сельского поселения Рахинка (Волгоградская область). «Да, он вернулся по ранению… Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно… У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде», — заявил глава поселения порталу V1.ru. Он подчеркнул, что Малышев отправится обратно в зону спецоперации, как закончит лечение. Политик также отметил, что разговаривал с ним об этом лично и встречался с ним в магазине. Десять лет назад Дмитрий Малышев около четырех раз ударил гвоздодером по голове знакомого-гастарбайтера, уроженца Таджикистана, из-за того, что тот предложил ему интим. После этого мужчина вырезал жертве сердце, пожарил его с овощами и съел, снимая процесс на видео. Он получил 25 лет лишения свободы, однако подписал контракт и отправился на фронт. Там он встретился с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым, который расправлялся с девушками-посетительницами ночных клубов. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Минобороны РФ с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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