ВСУ готовят операцию «за пределами Украины» с дальнобойным оружием в 2025 году

Киев планирует осуществить все запланированные на 2025 год операции, включая применение дальнобойного оружия за пределами Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.
«Если коротко — укрепление обороноспособности и повышение эффективности боевых операций. То есть все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить», — сказал Умеров в интервью с изданием LB.ua в ответ на вопрос об основной задаче на следующей год.
Глава Минобороны Украины уточнил, что в планах выполнить все операции как внутри страны, так и за ее пределами. При этом на вопрос о применении дальнобойного оружия Умеров коротко ответил: «Включительно».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским снятие ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России, пишет RT. Он добавил, что сейчас Штаты еще сохраняют запрет для Киева на применение своего оружия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.