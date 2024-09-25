ВСУ готовят операцию «за пределами Украины» с дальнобойным оружием в 2025 году

25 сентября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров заявил, что основной задачей Киева на 2025 год является укрепление обороноспособности Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев планирует осуществить все запланированные на 2025 год операции, включая применение дальнобойного оружия за пределами Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров. «Если коротко — укрепление обороноспособности и повышение эффективности боевых операций. То есть все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить», — сказал Умеров в интервью с изданием LB.ua в ответ на вопрос об основной задаче на следующей год. Глава Минобороны Украины уточнил, что в планах выполнить все операции как внутри страны, так и за ее пределами. При этом на вопрос о применении дальнобойного оружия Умеров коротко ответил: «Включительно». Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским снятие ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России, пишет RT. Он добавил, что сейчас Штаты еще сохраняют запрет для Киева на применение своего оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев планирует осуществить все запланированные на 2025 год операции, включая применение дальнобойного оружия за пределами Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров. «Если коротко — укрепление обороноспособности и повышение эффективности боевых операций. То есть все операции, которые мы запланировали на 2025 год, нужно осуществить», — сказал Умеров в интервью с изданием LB.ua в ответ на вопрос об основной задаче на следующей год. Глава Минобороны Украины уточнил, что в планах выполнить все операции как внутри страны, так и за ее пределами. При этом на вопрос о применении дальнобойного оружия Умеров коротко ответил: «Включительно». Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден обсудит с украинским лидером Владимиром Зеленским снятие ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России, пишет RT. Он добавил, что сейчас Штаты еще сохраняют запрет для Киева на применение своего оружия.