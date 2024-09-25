25 сентября 2024

Мэр Ханты-Мансийска раскрыл перспективы сотрудничества с Киргизией

Ханты-Мансийск развивает сотрудничество с Киргизией в трех направлениях
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукция из Киргизии может появиться на городских ярмарках Ханты-Мансийска
Продукция из Киргизии может появиться на городских ярмарках Ханты-Мансийска Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин провел встречу с представителями Киргизской Республики. Во время диалога были названы основные направления сотрудничества сторон, среди которых — туризм, торговля и образование.

«Накануне встретился с советником-консулом, руководителем Канцелярии Посольства Киргизской Республики в России и руководителем местной общественной организации „Киргизский национально-культурный центр города Ханты-Мансийска“ Мирбеком Душейбаевым. Обсудили направления, по которым планируем проработать возможности сотрудничества в сфере туризма, торговли и образования», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.

В планах двух сторон создание условий для отдыха хантымансийцев на курортах озера Иссык-Куль. В сфере торговли рассматривается возможность представления продукции из Киргизии на городских ярмарках югорской столицы. С точки зрения образования — планируется открытие класса по изучению русского языка. Также на встрече обсуждались перспективы побратимства Ханты-Мансийска с одним из муниципалитетов Иссык-Кульской области, а также прорабатывался план совместных мероприятий в сфере культуры и спорта.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин провел встречу с представителями Киргизской Республики. Во время диалога были названы основные направления сотрудничества сторон, среди которых — туризм, торговля и образование. «Накануне встретился с советником-консулом, руководителем Канцелярии Посольства Киргизской Республики в России и руководителем местной общественной организации „Киргизский национально-культурный центр города Ханты-Мансийска“ Мирбеком Душейбаевым. Обсудили направления, по которым планируем проработать возможности сотрудничества в сфере туризма, торговли и образования», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. В планах двух сторон создание условий для отдыха хантымансийцев на курортах озера Иссык-Куль. В сфере торговли рассматривается возможность представления продукции из Киргизии на городских ярмарках югорской столицы. С точки зрения образования — планируется открытие класса по изучению русского языка. Также на встрече обсуждались перспективы побратимства Ханты-Мансийска с одним из муниципалитетов Иссык-Кульской области, а также прорабатывался план совместных мероприятий в сфере культуры и спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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