Мэр Ханты-Мансийска раскрыл перспективы сотрудничества с Киргизией

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин провел встречу с представителями Киргизской Республики. Во время диалога были названы основные направления сотрудничества сторон, среди которых — туризм, торговля и образование.
«Накануне встретился с советником-консулом, руководителем Канцелярии Посольства Киргизской Республики в России и руководителем местной общественной организации „Киргизский национально-культурный центр города Ханты-Мансийска“ Мирбеком Душейбаевым. Обсудили направления, по которым планируем проработать возможности сотрудничества в сфере туризма, торговли и образования», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.
В планах двух сторон создание условий для отдыха хантымансийцев на курортах озера Иссык-Куль. В сфере торговли рассматривается возможность представления продукции из Киргизии на городских ярмарках югорской столицы. С точки зрения образования — планируется открытие класса по изучению русского языка. Также на встрече обсуждались перспективы побратимства Ханты-Мансийска с одним из муниципалитетов Иссык-Кульской области, а также прорабатывался план совместных мероприятий в сфере культуры и спорта.
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