Украинского бойца ММА ликвидировали в Курской области

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В Курской области ликвидировали группу спецназа ГУР, сообщили "Военкоры Русской Весны"
В Курской области ликвидировали группу спецназа ГУР, сообщили "Военкоры Русской Весны" Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области устранена группа спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинский чемпион по смешанным единоборствам Назарий Гаврилец. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны».

«Армией России в Курской области ликвидирована группа спецназа ГУР и чемпион Украины по ММА», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что Гаврилец являлся старшим оператором группы спецназа ВСУ.

Официальной информации от Минобороны не поступало. Журналисты отправили запрос в Минобороны.

ВСУ предприняли попытку вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Столкновения с противником происходят до сих пор. Солдаты и наемники ВСУ ежедневно атакуют населенные пункты региона, убивая или беря в плен мирных жителей. 

Ранее иностранные наемники ВСУ расстреляли 23-летнюю девушку. Убийство жительницы Курской области последовало после того, как она сравнила бойцов с фашистами, передает 360.ru

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В Курской области устранена группа спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинский чемпион по смешанным единоборствам Назарий Гаврилец. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны». «Армией России в Курской области ликвидирована группа спецназа ГУР и чемпион Украины по ММА», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что Гаврилец являлся старшим оператором группы спецназа ВСУ. Официальной информации от Минобороны не поступало. Журналисты отправили запрос в Минобороны. ВСУ предприняли попытку вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Столкновения с противником происходят до сих пор. Солдаты и наемники ВСУ ежедневно атакуют населенные пункты региона, убивая или беря в плен мирных жителей.  Ранее иностранные наемники ВСУ расстреляли 23-летнюю девушку. Убийство жительницы Курской области последовало после того, как она сравнила бойцов с фашистами, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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