В Курской области устранена группа спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинский чемпион по смешанным единоборствам Назарий Гаврилец. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры русской весны».
«Армией России в Курской области ликвидирована группа спецназа ГУР и чемпион Украины по ММА», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что Гаврилец являлся старшим оператором группы спецназа ВСУ.
Официальной информации от Минобороны не поступало. Журналисты отправили запрос в Минобороны.
ВСУ предприняли попытку вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Столкновения с противником происходят до сих пор. Солдаты и наемники ВСУ ежедневно атакуют населенные пункты региона, убивая или беря в плен мирных жителей.
Ранее иностранные наемники ВСУ расстреляли 23-летнюю девушку. Убийство жительницы Курской области последовало после того, как она сравнила бойцов с фашистами, передает 360.ru.
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