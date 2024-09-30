В Челябинске изменится схема движения автобуса, следующего через северо-запад. Карта

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С 1 октября автобусы будут следовать вокруг Академ Риверсайд в прямом и обратном направлении
С 1 октября автобусы будут следовать вокруг Академ Риверсайд в прямом и обратном направлении Фото:

В Челябинске изменится схема движения автобуса №51, следующего через северо-запад. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Изменится схема движения автобуса 51. С 1 октября маршрут изменяется на северо-западе, автобусы будут следовать вокруг Академ Риверсайд по Университетской набережной, Чичерина, Братьев Кашириных в прямом и обратном направлении. В остальном — без изменений», — сообщили в пресс-службе.

Автобус №51 будет также ходить каждые 20-30 минут ежедневно. Курсировать данный транспорт начнет в 5:15. Автобус отправится от остановки Молодогвардейцев на Университетской Набережной в сторону Наркома Малышева.

Автобус №51 будет ходить каждый день с перерывом в 20-30 минут
Автобус №51 будет ходить каждый день с перерывом в 20-30 минут
Фото:

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В Челябинске изменится схема движения автобуса №51, следующего через северо-запад. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Изменится схема движения автобуса 51. С 1 октября маршрут изменяется на северо-западе, автобусы будут следовать вокруг Академ Риверсайд по Университетской набережной, Чичерина, Братьев Кашириных в прямом и обратном направлении. В остальном — без изменений», — сообщили в пресс-службе. Автобус №51 будет также ходить каждые 20-30 минут ежедневно. Курсировать данный транспорт начнет в 5:15. Автобус отправится от остановки Молодогвардейцев на Университетской Набережной в сторону Наркома Малышева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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