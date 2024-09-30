В Челябинске изменится схема движения автобуса №51, следующего через северо-запад. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Изменится схема движения автобуса 51. С 1 октября маршрут изменяется на северо-западе, автобусы будут следовать вокруг Академ Риверсайд по Университетской набережной, Чичерина, Братьев Кашириных в прямом и обратном направлении. В остальном — без изменений», — сообщили в пресс-службе.
Автобус №51 будет также ходить каждые 20-30 минут ежедневно. Курсировать данный транспорт начнет в 5:15. Автобус отправится от остановки Молодогвардейцев на Университетской Набережной в сторону Наркома Малышева.
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