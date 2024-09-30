30 сентября 2024

Путин наградил бывшего вице-мэра Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин наградил бывшего вице-мэра Сургута Алексея Жердева
Владимир Путин наградил бывшего вице-мэра Сургута Алексея Жердева Фото:

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего вице-мэра Сургута Алексея Жердева. Чиновник, который сейчас занимает пост зампредседателя правительства Кировской области, отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Жердева Алексея Александровича», — говорится в указе. Копия документа есть в распоряжении URA.RU.

Чиновник на своем посту занимается обновлением инфраструктуры Кировской области, а также курирует восстановление объектов в одном из районов Запорожской области. «Конечно, неожиданно и приятно. Благодарен, что оценили госнаградой. И мне, и семье это важно — очень поднимает моральный дух», — прокомментировал чиновник.

Ранее URA.RU рассказывало, что в правительстве Кировской области Жердев начал курировать несколько направлений. Среди них — министерство транспорта, министерство строительства, энергетики и ЖКХ.

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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего вице-мэра Сургута Алексея Жердева. Чиновник, который сейчас занимает пост зампредседателя правительства Кировской области, отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Жердева Алексея Александровича», — говорится в указе. Копия документа есть в распоряжении URA.RU. Чиновник на своем посту занимается обновлением инфраструктуры Кировской области, а также курирует восстановление объектов в одном из районов Запорожской области. «Конечно, неожиданно и приятно. Благодарен, что оценили госнаградой. И мне, и семье это важно — очень поднимает моральный дух», — прокомментировал чиновник. Ранее URA.RU рассказывало, что в правительстве Кировской области Жердев начал курировать несколько направлений. Среди них — министерство транспорта, министерство строительства, энергетики и ЖКХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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