Путин наградил бывшего вице-мэра Сургута

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении бывшего вице-мэра Сургута Алексея Жердева. Чиновник, который сейчас занимает пост зампредседателя правительства Кировской области, отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Жердева Алексея Александровича», — говорится в указе. Копия документа есть в распоряжении URA.RU.
Чиновник на своем посту занимается обновлением инфраструктуры Кировской области, а также курирует восстановление объектов в одном из районов Запорожской области. «Конечно, неожиданно и приятно. Благодарен, что оценили госнаградой. И мне, и семье это важно — очень поднимает моральный дух», — прокомментировал чиновник.
Ранее URA.RU рассказывало, что в правительстве Кировской области Жердев начал курировать несколько направлений. Среди них — министерство транспорта, министерство строительства, энергетики и ЖКХ.
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