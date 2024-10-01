Кремль емко оценил нового генсека НАТО и ситуацию на Востоке: о чем говорил Песков

Песков: РФ не будет подписывать ДСНВ без учета изменений в Европе
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что Россия обеспокоена происходящим на Ближнем Востоке Фото:

В Кремле обеспокоены вторжением Израиля в Ливан. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обстановка на Ближнем Востоке накаляется, что приводит к дестабилизации всего региона. Также Песков высказался по поводу смены генсека НАТО. Он отметил, что это никак не повлияет на отношения между Россией и альянсом. Эти и другие заявления официального представителя Кремля — в материале URA.RU.

Россия обеспокоена эскалацией на Ближнем Востоке

Дмитрий Песков высказался по поводу вторжения Израиля в Ливан. Свою военную операцию израильская армия (ЦАХАЛ) начала сегодня ночью. В ходе нее Тель-Авив также атаковал Сирию, ударив по Дамаску. В Кремле подчеркнули, что постоянно находятся в контакте с сирийскими представителями.

Песков отметил, что сейчас можно наблюдать расширение географии боевых действий и напряженную обстановку на Ближнем Востоке в целом. «Мы сохраняем глубокую озабоченность действиями Израиля», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ожидания от нового генсека НАТО Рютте

Песков уверен, что новый генсек НАТО Марк Рютте продолжит политику альянса в том же русле, и ждать каких-то изменений не стоит. В Нидерландах, где ранее председательствовал новый генеральный секретарь Североатлантического альянса, также сохраняют непримиримую позицию по отношению к Москве.

Марк Рютте сменил Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. У последнего закончился срок полномочий. Церемония передачи мандата проходила в штабе НАТО 1 октября.

Цель нового бюджета России

Как отметили в Кремле — основная цель нового проекта бюджета России заключается в поддержании высоких темпов экономики. Песков добавил, что бюджет в целом является сбалансированным, затрагивая разные аспекты жизни страны.

Реакция Путина на обстановку вокруг Угледара

Российский президент Владимир Путин регулярно получает сводку от Минобороны, кусаемую текущей обстановки в зоне спецоперации на Украине. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, следит ли президент страны за происходящем в Угледаре. Там сейчас проходят активные боевые действия.

Россия и новый ДСНВ

Дмитрий Песков также высказался о перспективах подписания нового договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ) с США. По его словам, Россия не может вести переговоры, игнорируя текущие изменения в Европе и сложившуюся ситуацию. Таким образом в Кремле дали понять, что в ближайшее время не планируют подписывать документ.

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В Кремле обеспокоены вторжением Израиля в Ливан. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, обстановка на Ближнем Востоке накаляется, что приводит к дестабилизации всего региона. Также Песков высказался по поводу смены генсека НАТО. Он отметил, что это никак не повлияет на отношения между Россией и альянсом. Эти и другие заявления официального представителя Кремля — в материале URA.RU. Дмитрий Песков высказался по поводу вторжения Израиля в Ливан. Свою военную операцию израильская армия (ЦАХАЛ) начала сегодня ночью. В ходе нее Тель-Авив также атаковал Сирию, ударив по Дамаску. В Кремле подчеркнули, что постоянно находятся в контакте с сирийскими представителями. Песков отметил, что сейчас можно наблюдать расширение географии боевых действий и напряженную обстановку на Ближнем Востоке в целом. «Мы сохраняем глубокую озабоченность действиями Израиля», — подчеркнул Дмитрий Песков. Песков уверен, что новый генсек НАТО Марк Рютте продолжит политику альянса в том же русле, и ждать каких-то изменений не стоит. В Нидерландах, где ранее председательствовал новый генеральный секретарь Североатлантического альянса, также сохраняют непримиримую позицию по отношению к Москве. Марк Рютте сменил Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. У последнего закончился срок полномочий. Церемония передачи мандата проходила в штабе НАТО 1 октября. Как отметили в Кремле — основная цель нового проекта бюджета России заключается в поддержании высоких темпов экономики. Песков добавил, что бюджет в целом является сбалансированным, затрагивая разные аспекты жизни страны. Российский президент Владимир Путин регулярно получает сводку от Минобороны, кусаемую текущей обстановки в зоне спецоперации на Украине. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, следит ли президент страны за происходящем в Угледаре. Там сейчас проходят активные боевые действия. Дмитрий Песков также высказался о перспективах подписания нового договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ) с США. По его словам, Россия не может вести переговоры, игнорируя текущие изменения в Европе и сложившуюся ситуацию. Таким образом в Кремле дали понять, что в ближайшее время не планируют подписывать документ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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