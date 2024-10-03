Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
23:05
Курганские пожарные спасли мать и детей из квартиры, загоревшейся из-за проводки
23:01
Главы этнических диаспор в Иркутске незаконно завозили мигрантов в Россию
23:01
В Тюмени водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе. Фото
Когда в России заменят малые самолеты
22:59
Свердловчане больше десяти лет живут в двухэтажке без воды и отопления
22:56
Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл в Ереван
22:38
Суд вынес приговор еще двум фигурантам дела криптобиржи Cryptex
Шпионаж и подготовка теракта на ж/д путях: чем прославились экс-супруги из Курска и что известно о деле
22:26
Стала известна причина проверки безопасности посольства РФ в Хельсинки
1
22:20
Пропавшего челябинского подростка нашли мертвым
21:49
«Нас связывает гранатовый сок»: муж фигуристки Косторной ответил на слухи о переходе в сборную Азербайджана
Российские военные всего за месяц освободили Угледар: главное об СВО за 3 октября
21:33
Появились первые кадры из освобожденного Угледара
21:27
Первого фигуранта дела криптобиржи Cryptex изолировали от общества после обысков в Санкт-Петербурге
21:21
Потуремский оценил шансы на конфликтные выборы губернаторов в 2025 году
1
Новый закон сорвал планы губернаторов на выборы-2025
21:20
Тюменец набрал кредитов на мертвую мать
2
21:18
Против экс-генсека НАТО Столтенберга подали иск за конфликт на Украине
3
21:16
Удивительные наряды депутатов «тюменской матрешки» вдохновили жителей на создание мемов. Фото
1
Россия усилит позиции на новых рынках нефти и газа
21:14
Алаудинов заявил, что освобождение Угледара сильно бьет по имиджу Зеленского
1
21:01
Названо главное заблуждение западных политиков о России
21:00
Отставки чиновников, осенний призыв и новый прокурор: главные события Кургана 3 октября
«Разговоры о важном» для дошколят и мужество педагогов: о чем говорил Путин с учителями
20:51
Новый прокурор, дискуссии о квадроберах, стрельба по котам: события на Ямале 3 октября
20:51
Суд утвердил наказание экс-супругам из Курска за госизмену
3
20:48
Главу представительства ХМАО в Москве ждет отставка. Инсайд
Чем освобождение Угледара важно для хода СВО: история города и хронология боев
20:48
Кунгурячка отсудила у мэрии и школы 350 тысяч за упавший на ее машину столб
20:45
Глава челябинского поселка, отдавший подряды родственникам, ушел в отставку
20:45
Бурный сентябрь в барах и ресторанах: пять гастрооткрытий Челябинска
1
Как кризис партий отразится на «Единой России»
20:42
Полиция Хельсинки проводит проверку безопасности посольства РФ
20:41
Потуремский: «Единая Россия» столкнется с рисками и вызовами на выборах в Госдуму
20:40
Бизнесмен Гайсин попал в больницу в разгар войны за активы
Челябинская учительница поделилась с Путиным переживаниями о российском образовании
20:39
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в колонии №10: что известно к этому часу
20:32
На Солнце произошла сильнейшая за 7 лет вспышка
20:30
В ХМАО стали завозить больше цветов, ягод и зелени из Армении
Путин готовит страну к новым испытаниям
20:29
Социолог Потуремский назвал феномен выборов 2024 года
20:10
В Молдавии заблокировали российские интернет-ресурсы
20:00
Три волны политического цунами: что будет с тюменской мэрией
Почему Путин назначил Жогу своим полпредом на Урале
19:55
В Златоусте горит несколько жилых домов. Фото, видео
19:48
Военкор Котенок: вблизи Курской АЭС разгорелся мощный пожар
2
19:44
В ЯНАО руководство МЧС прислушалось к жалобе пенсионерки, проживающей с сыном и его большой семьей
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о задержке в назначении Артема Жоги
19:44
Путин поддержал инициативу проводить «Разговоры о важном» в детских садах
19:37
Пермский театр оперы и балета поборется за победу в «Рейтинге Рунета»
19:34
Свердловские спасатели потушили крупный пожар в ИК-10
В Екатеринбурге представили макет будущего наукограда
19:28
Путин согласился улучшить условия труда для части россиян
19:24
Челябинского военнослужащего отправили в колонию за нанесение побоев сослуживцу
19:23
Суд в ХМАО выбрал меру пресечения экс-студенту, напавшему с ножом на педагога
В Екатеринбурге появится первый ЖК с лаунж-двором
19:15
Тюмень обеспечит северным округам продовольственную безопасность
6
19:15
Один из самых влиятельных чиновников ХМАО лишится поста, но останется в правительстве. Инсайд
1
19:15
Чиновница из ЯНАО призвала здраво реагировать на детей-квадроберов
На международном форуме в Екатеринбурге показали дом будущего
19:14
Удобрение агростартапа из уральского села стало альтернативой европейскому
2
19:13
Водитель сбил 10-летнего ребенка на самокате в Кургане. Видео
2
19:12
Уникальный поселок в ЯНАО скоро переведут на газ
ВСУ атаковали регионы России 113 БПЛА: карта СВО на 3 октября
19:11
Российская армия взяла Угледар
13
19:08
Власти ХМАО раскрыли топ муниципалитетов-нарушителей при подготовке к зиме
1
19:02
В Екатеринбурге горит колония, весь район в дыму. Онлайн-трансляция
«Я посмотрел на карте, большая территория»
19:01
Путин обозначил требования к современному образованию в России
1
19:00
Мощный пожар случился в одной из колоний Екатеринбурга. Видео
19:00
В Тюмени закрылся легендарный магазин для туристов
2
Кто такой Никита Журавель, за что его избил сын Кадырова и почему его снова судят
18:59
Экс-чиновница из ЯНАО рассказала, за что на нее обозлилось руководство
1
18:56
В Челябинске к отоплению подключили более четырех тысяч домов
1
18:55
Федеральный застройщик выделит четверть триллиона на 10 новых ЖК
1
18:53
Путин отметил мужество отдельных учителей РФ
18:52
В ХМАО бизнесмены выступили против очередной налоговой нагрузки от мэрии
2
18:44
Чтецам оскорбительных стихов о бойцах СВО у памятника Маяковскому дали реальный срок
2
18:40
«Назвали Фросей»: дачница вырастила в ХМАО 40-килограммовую тыкву и огромные арбузы. Фото
6
18:40
Остановки Екатеринбурга обклеили листовками с афроамериканцем. Фото
18:35
В Сургуте загорелся многоквартирный жилой дом. Фото, видео
18:28
Стали известны любимые заграничные маршруты екатеринбуржцев
1
18:27
Парк Ингилор в ЯНАО обзавелся современным бренд-стилем. Фото
18:26
Квартиры в Тюмени раскупают жители других регионов
18:25
Большой театр начал продавать только именные билеты
4
18:21
Жители ХМАО пожаловались Кухаруку, что боятся отпускать детей в школу
18:21
Энергетики Нижневартовска помогли медикам обновить ветхий участок сетей
3
18:14
Бизнес-леди из Магнитогорска обманула россиян на 17 млн рублей
18:13
Бывшего сотрудника ФСИН осудили в Екатеринбурге за разглашение гостайны
18:10
В СВР рассказали о сотрудничестве с Баку в предотвращении американской угрозы
18:08
Дочь Любови Успенской нашлась
5
18:07
Водителя, устроившего пьяную аварию в Троицке, отправили в СИЗО
18:05
Ко Дню учителя мэрия Кургана рассказала о выпускнице, которая вернулась преподавать в свою школу
2
18:03
Мизулина нашла в Перми корм для квадроберов. Скрин
1
18:00
В Кургане определили комиссию, которая решит, кого допустить к выборам мэра. Инсайд
1
17:55
В Челябинске продлили ограничение транспорта в районе Теплотеха
17:54
Курганский ХК «Зауралье» усилился молодым защитником Ефремовым из КХЛ. Фото
17:53
В Перми запускают оплату проезда в транспорте по Bluetooth
17:52
Главного коммунальщика Троицка Могильникова вернули на скамью подсудимых
1
17:50
Главе Минцифры РФ Шадаеву доверили новую должность
17:42
Какие заявления Мизулина сделала в Челябинске
17:41
Над Черным морем заметили два самолета НАТО
3
17:40
Суд запретил речному порту Сургута использовать опасный буксир
17:38
На Ямале во время выгула едва не пристрелили домашнего кота. Фото
4
17:38
Оператора дрона из Санкт-Петербурга задержали за незаконную съемку
1
17:36
Почему в Челябинске взлетели цены на вторичное жилье
1
17:36
Блогеры Чекалины подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
2
17:34
Путин официально назначил прокурора Московских в Курганскую область. Инсайд URA.RU подтвердился
3
17:31
Власти Перми готовятся к установке новогодней ели
17:30
Нового прокурора Тюменской области Александра Попова прозвали «грозой чиновников»
1
17:27
Жители ХМАО требуют суда над мошенницей, обманувшей их на 70 миллионов рублей
1
17:27
Симоньян возмутилась волне обсуждений по поводу детей-квадроберов
4
17:23
В ЯНАО за юным угонщиком без прав устроили погоню по загородным трассам
17:23
В тюменском кафе собак бесплатно угощают кормом
2
17:22
Свердловские власти покупают мотоциклы BMW для VIP-кортежей
9
17:21
Путин назначил нового прокурора Тюменской области
1
17:20
Челябинка украла у сожителя миллион рублей и проиграла его на криптобирже
2
17:18
Рябков высказался о возможности прямых контактов России с Украиной
1
17:15
Названы пять продуктов, которые укрепляют сердце и продлевают жизнь
17:14
Путин назначил прокурором Челябинской области Игоря Донгаузера
17:13
В ЯНАО подвели итоги пожароопасного сезона
17:11
Путин подписал указ о назначении прокурора ЯНАО
17:11
Бывшие топ-менеджеры челябинского оборонного завода проведут в СИЗО целый год
1
17:09
Мизулина в Челябинске рассказала, почему не спела с Shamanом
17:08
Пермским работодателям остро не хватает водителей автобусов
2
17:08
Три свердловские стюардессы борются за любовь зрителей на конкурсе красоты
2
17:05
Рога, платья, маски: сколько стоит наряд на Хэллоуин в Екатеринбурге. Фото
3
17:04
Суд признал законным приговор экс-министру Абызову по делу о коррупции
2
17:04
Тобольская школьница снялась в шоу «Умнее всех»
17:03
Школьница из ХМАО попалась на уловку аферистов, пытаясь купить игровую валюту
17:03
«Восток» обновил личный кабинет для оплаты коммунальных услуг для уральцев
3
17:02
Челябинский актер Робак мог оказаться на тусовке Diddy, обвиняемого в изнасилованиях и торговле людьми
1
17:02
Мизулина в Челябинске выступила против уголовной ответственности за квадробику
2
17:00
Первый заместитель курганского департамента АПК Сандакова хочет покинуть пост. Инсайд
4
16:57
Курганское правительство в 2,5 раза увеличит выплаты по контрактам с Минобороны
11
16:56
Генсек НАТО сделал заявление о возможных ударах Киева вглубь РФ
2
16:55
Политолог объяснил, от каких угроз будет защищать страну новый кадровый резерв Путина
2
16:54
Главное о хищениях при реконструкции пермского военного госпиталя
16:53
«Спали с червями»: блогер из ХМАО рассказала о закулисье шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ. Фото
16:48
Путин запустил реформу управления Россией
13
16:47
В воде из Шершней в Челябинске ищут следы стоков
16:46
Новый генсек НАТО заявил, что у РФ нет права вето на вступление Украины в альянс
6
16:46
Скрывавшегося 20 лет бойца опасной свердловской банды посадили
16:43
Один из самых дорогих коттеджей на Урале продается в Челябинске за 95 млн рублей. Фото
1
16:43
Пермские власти готовы платить за привлечение на СВО добровольцев
1
16:42
Тюменцы требуют уволить директора школы, где в туалете избили девочку
2
16:42
Политэлиты ХМАО устроили в соцсетях парад совместных фото с Жогой. Фото
16:40
Бывший пермский замминистра Клебанов признал вину в получении взятки
16:38
Самый доверенный зам Куйвашева собрал коллег на прощальный фуршет
16:38
Ради встречи с полпредом Жогой губернатор Шумков прервет отпуск. Инсайд
4
16:35
На выборы мэра в ЯНАО заявился директор гимназии
1
16:34
Депутат-музыкант из ЯНАО получил премию Минкульта
16:33
На Западе испугались, что «Уралвагонзавод» найдет в Leopard слабые места
15
16:33
Тюменцев зовут работать в команду губернатора Моора
4
16:32
Один из членов курганского правительства ушел в отставку. Инсайд URA.RU подтвердился
2
16:28
Аналитики назвали самые дефицитные профессии в ХМАО
16:28
Что поможет Жоге бороться с коррупцией на Урале
8
16:28
Свердловчане массово пожаловались на сбой в работе Telegram
2
16:26
Сотрудницу Соцфонда России арестовали за мошенничество с детскими пособиями
3
16:24
Политолог Шпунт: должность полпреда для Жоги — старт к более высоким должностям
7
16:18
Похитивший кенгуру карлик уже ранее попадался полиции с крокодилом
4
16:15
Представитель Дурова заявил, что глава Telegram и Болгар никогда не были парой
7
16:15
В каких районах Кургана горожане чаще всего продают недвижимость. Скрин
1
16:11
Отец 14 детей погиб на СВО
6
16:08
Жители Перевалово получат свет до начала ноября
3
16:07
Встречу нового полпреда Жоги с уральскими губернаторами перенесли
3
16:04
Супруга пермского фигуриста Татьяна Волосожар рассказала о любимом дне недели
16:03
Из Копейска на СВО отправили раритетный автомобиль. Фото
16:01
Спецборт МЧС РФ эвакуировал из Бейрута 60 россиян
16:00
Екатерина Мизулина встречается с челябинцами. Онлайн-трансляция
16:00
В Свердловском театре музкомедии раскрыли, как повлиял пожар на афишу
16:00
Били цепями, признали мертвой: пять страшных историй о женщинах Тюмени
15:55
«Советского» Шерлока Холмса Василия Ливанова экстренно госпитализировали
1
15:52
Минобороны отчиталось о критических потерях ВСУ в Курске
15:50
На встречу с Мизулиной пришли Ирина Текслер и челябинская омбудсмен Майорова. Фото
15:50
Сбер профинансирует строительство новых объектов TEN девелопмент в трех регионах России
1
15:50
Полиция Челябинска задержала двух мужчин, преследовавших девочек. Фото
15:48
В ХМАО продают домашнего леопарда. Фото
15:41
Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа-банка
1
15:40
В ЯНАО резко увеличилось число заболевших пневмонией
15:40
Депутат Ильтяков перечислил плюсы назначения Жоги полпредом для политики Урала
4
15:39
В Курске не обнаружили повреждений после работы ПВО
15:38
Пермский университет запустил систему автомониторинга загрязненных рек
15:35
В курганском военкомате рассказали, что ждет уклонистов после неявки по электронной повестке
1
15:30
Уход опального чиновника спровоцировал кризис в пермских элитах
15:27
Для курганцев упростили оформление лицевого счета собственника
3
15:27
Осужденный на 12 лет за коррупцию экс-министр Абызов попросил оправдать его
4
15:27
Свердловские чиновники закупают мотоциклы BMW
13
15:25
Концерты ЛСП, Big Baby Tape и Lizer в Екатеринбурге под угрозой срыва
4
15:23
До конца года в Челябинской области к газу подключат 23 населенных пункта
15:23
Стало известно, что сгоревший Хабаровский театр ремонтировали нелегалы
15
15:20
Афанасьеву показали, чем кормят тюменских школьников
6
15:20
Толпы челябинских школьников и студентов ломятся на встречу с Мизулиной. Фото, видео
3
15:15
В Шадринске герою СВО Ширяеву вручили медаль «За храбрость». Фото
2
15:10
Свердловский солдат остался без медалей, к которым был представлен на СВО
2
15:06
Тюменцам рассказали, где прятаться в случае ЧС. Карта
1
15:01
Врачи назвали продукт, защищающий от трех видов рака
15:01
Политолог Минченко назвал главную угрозу ЕР на выборах в челябинское заксобрание
15:00
В Челябинске скончалась основатель благотворительного фонда помощи сиротам
2
14:56
Финансист объяснил, почему в России растут зарплаты
7
14:54
«Вымогали деньги»: силовики раскрыли причины конфликта студентов в Сургуте
1
14:52
Законопроект о кредитных лимитах вызвал тревогу у российских банков
3
14:49
Вынесен приговор мигрантам за массовую резню в Екатеринбурге. Фото
1
14:48
Сотрудник колонии в Кунгуре попался на взятках
14:48
Федеральный застройщик призвал к тотальному обновлению Екатеринбурга через КРТ
3
14:48
Тюменцы вынудили стендапера с ТНТ повторно дать юмористическое шоу
14:47
В Кургане отметили вклад педагога Серковой, которая готовит будущих инженеров. Фото
3
14:45
Глава курганского департамента АПК Кремлев после увольнения вернется в Тюмень. Инсайд
1
14:41
Тюменцы оплатили аферистам «поездку в Абхазию». Видео
14:39
Взрыв трехтонной бомбы под Курском попал на видео
2
14:38
Мать детей Дурова Ирина Болгар заявила, что консультировала его по поводу Telegram
1
14:37
Минстрой похвалил первый в Екатеринбурге проект КРТ
14:35
В закрытом свердловском городе подросток открыл стрельбу
14:32
Врачи назвали причину долголетия 100-летнего бывшего президента США Картера
14:30
Директор АПК Курганской области Кремлев увольняется с должности. Инсайд
2
14:28
Екатеринбурженка накормила мужчину, и он умер
14:27
Замглавы филиала Военно-строительной компании Сергеля объявили в розыск по делу о хищениях в МО
1
14:22
В Тюмени откроется новый магазин одежды из Турции
14:21
ВС РФ ударили по энергетическим объектам, которые обеспечивали деятельность ВСУ
14:20
В Челябинске отменили закупку на обслуживание автобусов от Белого хутора до вокзала
14:20
Армия Израиля заявила о ликвидации главы правительства ХАМАС в секторе Газа
14:20
Жена нефтяного миллиардера из ХМАО устроит светский бал в Москве
5
14:20
Инкассатор под марихуаной задавил 87-летнего пенсионера
14:19
Начался второй модуль программы «Время героев»
1
14:19
«Добродушные и доброжелательные»: новый уральский полпред Жога похвалил жителей ХМАО в своем первом интервью
3
14:10
«Яндекс» пообещал снег в Челябинске 12 октября. Скрин
14:10
Песков: участник СВО сможет стать президентом России
8
14:04
Тюменский магазин отказался обслуживать иноагентов и либералов
2
14:01
Совфед поддержал введение ответственности для родителей квадроберов
17
14:01
В России взлетят цены на пиво
3
14:01
В Екатеринбурге подешевели квартиры на «вторичке»
13:56
В Кургане на две недели частично перекроют улицу Куйбышева. Видео
13:52
Китайский дипломат выступил на русском языке перед Лавровым
2
13:48
МВД опубликовало видео задержания карлика, укравшего кенгуру
2
13:47
В Петербурге на стройках нашли 200 нелегальных мигрантов, их выдворят из РФ. Видео
4
13:43
В курганском округе, где разгорается скандал с мэром, дали отопление
13:41
Названа причина мощного пожара в театре в центре Екатеринбурга, где был погибший
1
13:38
Автослесарь из Петербурга осужден на 10 лет за связь с террористическим легионом
13:37
Учителя школ музыки в Пермском крае получат от минкультуры РФ по полмиллиона рублей
13:36
В челябинском городе из крана бежит вода с блестками. Фото, видео
3
13:35
В Нижневартовске иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе. Видео
3
13:35
В пропаже подростка из Магнитогорска заподозрили спецслужбы Украины
13:34
Строитель из ЯНАО отделался штрафом за получение откатов от предпринимателей
13:34
В Свердловской области взлетели цены на мясо. Инфографика
13:33
«Российская газета» упраздняет пермское отделение
13:32
«Зеленый патруль» определил место ЯНАО в экологическом рейтинге регионов
13:30
Турчак вступил в должность главы Алтая
13:30
В Кургане обсуждают назначение в руководство СУСК свердловского силовика Невгада. Инсайд
4
13:28
Приложение «Радар.НФ» удалено из GooglePlay
13:27
В Челябинске завершается чемпионат по мокрому дрифту. Афиша
13:26
На СВО арестован следователь из Петербурга, в багажнике нашли оружие
1
13:23
В Екатеринбурге из-за пневмонии продолжают закрывать школы и детсады на карантин
13:22
В аэропорту Челябинска задерживается прибытие рейса из Казани
13:21
Прилучный пытается отсудить детей у Муцениеце
1
13:20
В ХМАО медведей накормили солью и сняли их на камеру. Видео
2
13:20
В Пермском крае дворник погиб при ремонте школьной крыши
1
13:18
В Тюмени в Антипино построят школу
13:16
На православном телеканале призвали не делать аборты после изнасилований
23
13:11
Доктор Гундаров опроверг миф об избавлении от коронавируса при полоскании горла
13:04
Курганские тренеры и чиновники получили благодарность от минспорта РФ. Список
3
13:00
Spiegel объяснил, сколько объектов в РФ смогут уничтожить ВСУ, если получат разрешение Запада
5
12:59
В Госдуме предупредили о смертельных играх в приложениях
12:58
RedWings возобновит прямые рейсы из особой экономической зоны ХМАО в Москву
12:47
В театре Хабаровска обрушилась сцена, объект восстановят
12:45
Замгубернатора ЯНАО Климентьеву вверили новую окружную структуру
12:37
В Новом Уренгое дорожники закатали канализационные люки в асфальт. Фото
1
12:36
Forbes: Украина отправила в Курскую область свои лучшие танки
12:34
В Новом Уренгое достроили два многоквартирника в популярном ЖК. Фото
12:34
Куда можно улететь из Тюмени за 834 рубля
11
12:30
Какой будет зима в Курганской области: Гидрометеоцентр дал долгосрочный прогноз
1
12:28
Пермские власти перестанут спонсировать авиарейсы в Челябинск и Мурманск
12:28
Правительство предложило повысить зарплаты бюджетникам
47
12:28
В Челябинске женщин будут учить арт-терапии, материнству и принятию себя. Афиша
12:22
Мэр Березников похвастался фото с новым полпредом Жогой. Фото
12:22
Начался период растущей Луны: что ни в коем случае нельзя делать в это время
1
12:21
Стало известно, какая колбаса самая вкусная на Урале
3
12:21
Появились кадры задержания украинских шпионов на границе с Литвой
3
12:20
В ХМАО спасатели нашли двух грибников, потерявшихся в лесу
12:20
Песков прокомментировал списки запрещенных в России артистов
2
12:19
В тюменском микрорайоне изымают дома ради строительства многоэтажек
1
12:16
Мошенник-гастролер вынудил челябинскую пенсионерку продать квартиру. Видео
12:16
Новый полпред Жога готовится к турне по уральским регионам
6
12:14
«Газпром» увеличил иск к полякам по участку ямальского газопровода до одного млрд долларов
12:13
В миздраве рассказали о состоянии пермского шахтера, пострадавшего от вспышки метана
12:12
«Вызывает гордость у родителей»: екатеринбурженка поделилась откровенным видео с «Мисс Россия»
3
12:10
Глава курганского округа Спиридонов ушел с поста в связи с переездом. Инсайд
12:09
Задержанные в РФ украинские разведчики собирались украсть ребенка
12:06
Первый теплоход пришвартовался к новому причалу в пермском музее «Хохловка». Фото
12:06
Курганский мэр Спиридонов ушел в отставку. Инсайд URA.RU подтвердился
3
12:05
Урожай картофеля в Челябинской области убран на три четверти
1
12:04
Уоллес: Запад крадет земли на Украине
1
12:03
Челябинские ученые допустили возможность спуска многоразовой ракеты кормой вниз. Инфографика
12:02
Киллеру Леше Солдату отказали в УДО
2
12:02
Небо в Свердловской области озарит полярное сияние
11:58
Прикамская компания попала в число лидеров ESG-рейтинга России
11:57
В Челябинске зафиксированы заморозки до -9
11:53
Парикмахеры бесплатно постригли участников СВО в пермском госпитале
11:52
Алаудинов рассказал о взятии в плен подразделения ВСУ в Волчанске
11:50
Мигрантам придется дороже платить за право работать в Тюменской области
11:49
Водитель иномарки в Челябинске сбил подростка на электросамокате
2
11:49
Водонаева рассказала, чем раздражает хейтеров
2
11:48
В Перми полицейские поймали пьяного водителя после долгой погони. Видео
11:48
Школьник получил от депутата Вихарева миллион рублей за прорывную идею
2
11:46
В Тюмени создали уникальный продукт для рыбного хозяйства России
11:45
ФСБ задержала украинских разведчиков, которые пытались прорваться из Литвы
11:42
В челябинском селе остался безнаказанным живодер, выбивший коту глаз из ружья. Фото
2
11:40
Жители ХМАО нашли способ сэкономить на новогодних турпутевках
1
11:38
Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play
11:35
Полиция ХМАО поймала браконьеров с крупным уловом краснокнижной рыбы. Видео
1
11:34
Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru
11:33
Ветеран СВО рассказал, как попал в рабство к цыганам и как оттуда выбрался
1
11:33
Полпред Путина раскрыл, готовит ли кадровые чистки на Урале
4
11:28
В Челябинске закрывается сезон работы фонтанов
11:27
«Своих не бросаю»: новый полпред Жога обратился к жителям Донбасса
1
11:25
Глава ДНР Пушилин высказался о назначении уральским полпредом Жоги
11:21
В Челябинской области уровень безработицы снизился на треть. Инфографика
10
11:21
Девелопер раскрыл причину откладывания стройки на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане
11:21
Изнасилование Бибера, убийство Джексона и дружба с Бейонсе: за какие грехи судят Пи Дидди
5
11:16
В торговых центрах Екатеринбурга заработают пункты вакцинации населения
11:15
Тюменец накопил сотни миллионов долгов по налогам
11:14
В Пермском крае школы закрываются на карантин
11:12
Жителям Магнитогорска предлагают упаковывать яйца за 184 тысячи рублей
11:10
Курганских призывников будут отправлять на службу в Белгород и Курск
11:08
Два духовных лидера ЯНАО встретились на фронте. Фото
11:05
Челябинские производства сократили выпуск колбасы и соленой рыбы
2
11:05
Курганский военком рассказал, как попасть в элитные войска в осеннем призыве. Видео
11:03
«Ушел на СВО год назад»: погиб стрелок из Тюменской области. Фото
10:58
В Кургане второй день подряд включали сирены тревоги. Видео
1
10:55
В Курганской области осенний призыв стартует с нововведениями
10:55
Чиновник дептранса ХМАО стал фигурантом второго уголовного дела
10:54
Прокуратура заставила соцфонд ХМАО потратить миллионы на инвалидов
10:53
«Врач от Бога»: в Тюмени прощаются с ушедшим из жизни доктором
10:52
В тюменском водоеме утонул мужчина
10:48
Следующие в Казань из Челябинска самолеты перенаправлены в Бегишево и Самару
10:48
На рынке вторичной недвижимости в Перми сократилось предложение
10:48
Бизнесмен из Екатеринбурга обвиняется в хищении 2,5 миллионов рублей у организации ЖКХ
1
10:46
В Магнитогорске девочка сломала позвоночник в батутном центре
1
10:41
Встреча нового полпреда Жоги с уральскими губернаторами оказалась под вопросом
3
10:39
Сжегший Коран Никита Журавель сотрудничал с СБУ
3
10:32
«Поразили жизненно важную цель»: йеменские хуситы ударили по Тель-Авиву
2
10:31
Новый полпред Путина на Урале рассказал о своих ожиданиях от губернаторов. Фото
3
10:28
Врачи ХМАО спасли жизнь новорожденному с пороком сердца из ЯНАО
2
10:24
Ямальская авиакомпания запустила просторные лайнеры на курортных рейсах
10:19
Трек пермского диджея о городе возглавил мировой чарт
10:19
Под Курском появилась «дорога смерти» ВСУ
2
10:17
В мэрии Кургана рассказали, сколько больниц, детсадов и школ получили тепло
10:14
Избитый сыном Кадырова Никита Журавель сядет за госизмену
1
10:14
В Златоусте женщина забила соседа металлическим профилем. Видео
10:11
В Челябинске на выходных будут заморозки и ветер
10:10
Челябинцы начали раскупать подешевевшие новые автомобили. Скрин
1
10:10
Моор поприветствовал нового уральского полпреда
10:10
Народная Киберармия России расширяет влияние на Западе
10:06
На Ямале суд вынес приговор жестокому убийце-рецидивисту
10:06
Силовики выявили сотни нарушений во время облав на мигрантов в ХМАО
1
10:03
В Госдуме объяснили, почему работодателям нельзя отпускать сотрудников без больничного
8
10:00
В Тюмени не хватает главврачей и дворников. Фото
1
09:58
В челябинском центре олимпийской подготовки по дзюдо сменился директор
09:55
Под Екатеринбургом произошла смертельная авария
09:54
В Казани ограничили работу аэропорта
09:53
Россияне массово отказываются от ипотеки на фоне рекордно взлетевшей ставки
3
09:53
В Пермском крае подешевел бензин двух марок
09:53
Митрополит озвучил пожелание новому полпреду Путина на Урале
09:52
Челябинской области не хватает коллекторов
1
09:48
В ЯНАО парень не стеснялся хранить наркотики по месту проживания родителей
09:47
Польша перепродает российские удобрения на Украину из-за цен на газ
3
09:42
На тюменской «трассе смерти» погиб водитель большегруза. Фото
09:39
На Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
09:33
Армену Джигарханяну могло исполниться 89 лет: чем запомнился легенда российского кино
1
09:32
Ко Дню учителя в Кургане рассказали о педагоге, чьи ученики побеждают на конкурсах и олимпиадах. Фото
09:27
Челябинца обожгло взрывом самогонного аппарата
1
09:26
Власти согласовали продление льготы по налогу на прибыль для радиоэлектроники
1
09:20
Чиновницу из ЯНАО, просидевшую год на больничных, уволили по утрате доверия
09:19
Глава ЯНАО Артюхов выразил уверенность в эффективности нового полпреда Жоги
09:16
ВСУ атаковали Россию более чем сотней беспилотников
09:11
Хабаровский театр сгорел дотла: причины, виновные и пострадавшие. Видео
7
09:06
Белоусов обратился к бойцам СВО по поводу Макеевки
2
09:03
Бойцы ВСУ сбежали со своих позиций под Купянском
08:59
В Кургане полковник полиции ушел с должности в УМВД вслед за экс-начальником
6
08:48
Губернатор ХМАО Кухарук намерен сменить директора депздрава. Инсайд
23
08:48
В Пермском крае хотят ввести дополнительный запрет на продажу алкоголя
08:45
Глава челябинского МУП с миллиардным оборотами внезапно уволился
4
08:33
В Турции намекнули на козыри Путина перед Западом
08:30
«Дикая несправедливость»: свердловчанка вступилась за сына, обвиненного в домогательствах к девочке
4
08:19
В Тюмени подскочили цены на зимние шины
2
08:16
В Екатеринбурге за 130 млн рублей продают роскошную квартиру с панорамным видом
1
08:14
Что ни в коем случае нельзя дарить на День учителя
3
08:10
В США пришли в ужас от темпов продвижения России в зоне СВО
08:01
Экс-менеджерам пермской «Телты» грозят реальные сроки по делу о хищении
07:58
Военные ВСУ изнасиловали женщину под Суджей и отрезали ей голову
1
07:50
Украинские военные оставили на минах трогательное послание для русских бойцов
07:47
На Украине назвали роковое последствие потери Угледара
07:45
Екатеринбуржцы купили рыбу в популярной торговой сети и отравились
2
07:45
Cтройка на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане тормозилась из-за проблем со сваями. Инсайд
4
07:40
Тюменцы перестают продавать свои квартиры
07:40
Цены на газ взлетели на заправках Екатеринбурга. Инфографика
2
07:38
В России арестовали имущество украинского олигарха Гереги
1
07:37
Силовики вывели из сгоревшего хабаровского театра группу мигрантов. Видео
6
07:37
Аналитики поделились идеями подарков для тюменских учителей
07:28
Насколько для Европы подорожала российская нефть
2
07:23
Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний России
13
07:11
В Свердловскую область пришел теплый воздух
07:07
Курганец наловил килограммовых лещей на Тоболе. Фото
5
07:00
Для челябинских детей в выходные пройдут уроки этикета и бои на мечах джедаев. Афиша
06:52
В Нижнем Тагиле завершили ремонт исторического памятника
06:46
В ХМАО ищут главного по ремонтам Ми-8 за зарплату от 350 тысяч рублей
06:43
По делу о поставке бронежилетов в ВС РФ арестовали земельные участки
2
06:40
Пропала дочь певицы Любови Успенской: версии исчезновения, заявление артистки
6
06:31
Politico: США и Израиль обсуждают удар по силам Ирана в Йемене и Сирии
1
06:18
Пермский край накроют заморозки
06:18
В горящем театре в Хабаровске прогремел взрыв
1
06:02
Трое соучастников нападения на «Крокус» планировали еще один теракт
05:55
Курганскую область накроют заморозки
05:54
Суд приостановил взыскание 46,6 миллиардов рублей с жены экс-владельца ЧЭМК
05:36
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» являются боевиками «Вилаят Хорасан»*
1
05:30
Каким специалистам на Ямале стали платить больше денег
2
05:17
«Закончилось время»: в Екатеринбурге водитель автобуса высадил пассажиров на середине пути
5
05:15
Израиль снова ударил по Ливану: убийство родственника Насраллы, переполненные больницы, эвакуация
2
05:09
Wildberries и «Почта России» открыли совместные отделения
1
05:08
В Госдуме предложили наказывать родителей за выгул ребенка на поводке
21
04:58
В Тюменскую область идет похолодание до -4 градусов
04:55
Театр музыкальной комедии горит в Хабаровске. Видео
2
04:54
Следователи ищут организаторов теракта в «Крокусе» за границей
04:46
Обвиняемые в хищении у «дочки» Минобороны получили сроки
3
04:44
В ХМАО вторую неделю ищут 53-летнего мужчину в яркой куртке. Фото
04:26
Фигурант дела о мошенничестве в Минобороны дал показания на Булгакова
1
04:22
Против блогера Лерчек и ее экс-мужа возбудили новое дело: что им грозит
2
04:21
В элитном поселке под Челябинском продают SPA-отель за 18 миллионов рублей. Скрин
04:20
Жители ЯНАО скупают вторичное жилье
04:19
В России хотят обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам
12
04:01
Чиновник предложил превратить Екатеринбург в Барселону, вернув заводы в центр
6
03:57
Аналитики назвали самую дорогую загородную недвижимость для тюменцев
03:43
Самолеты Израиля нанесли удар по центру медслужбы «Хезболлах» в Бейруте
7
03:20
В ЯНАО замечен робот-доставщик от «Яндекса». Видео
03:16
«Известия»: победителя тендеров Минобороны уличили в налоговых махинациях
03:15
В Госдепе прокомментировали «план победы» Зеленского
03:11
После покушения на бабушку-волонтера в Свердловской области возбуждено дело
02:59
Пермь попала в топ-5 городов, где дороже всего обходится ремонт автомобиля
1
02:59
В Киеве заявили, что РФ скоро выйдет на границы ЛНР и ДНР
02:53
Кухарук отметил личный вклад нового полпреда УрФО в проект Югры
02:52
Когда новый полпред Путина прилетит на Урал
02:51
Новый уральский полпред Жога дал обещание у стен Кремля. Видео
6
02:43
Bloomberg: Канада и страны Северной Европы создают альянс против РФ и Китая
02:24
Замглавврача больницы в Петербурге арестовали за многомиллионное мошенничество
1
02:23
«Лишь бы не второй Холманских»: чего ждут элиты от нового полпреда Путина на Урале
26
02:22
Шольц призвал создать условия для саммита с участием России и Украины
02:22
Волонтеры ищут в Тюменской области 76-летнего пенсионера. Фото
02:16
Израиль нанес новый точечный удар по Бейруту
02:06
Якушев высказался о назначении Жоги новым полпредом в УрФО
6
01:58
В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина
01:50
В Кургане на ремонт небезопасной школы направили 59 млн рублей
01:47
Приложение Gmail на iOS перестало работать в России
2
01:44
Суд в РФ арестовал 372 млн долларов на счетах банков США по иску к Украине
2
01:40
В ЯНАО не нашли подрядчика восстановить пожарную часть за полмиллиарда рублей
01:40
Reuters: Хаменеи предупреждал Насраллу, что Израиль планирует его убить
01:25
Полпред Жога намекнул Путину на своего преемника в ДНР. Видео
1
01:23
Крупное ДТП с автобусом произошло под Белгородом, есть погибшие
01:20
Задержан похититель кенгурят из российских зоопарков: кто стоит за кражами, реакция Госдумы
7
01:18
Зять генсека «Хезболлы» погиб в результате ударов Израиля
01:10
«Я солдат»: Жога отреагировал на предложение Путина стать полпредом в УрФО. Видео
3
01:08
Названо самое модное имя для девочек в Челябинской области
01:03
МИД Ливана: Насрулла накануне гибели согласился на прекращение огня с Израилем
01:02
В Свердловской области машина опрокинулась в реку, один человек в коме
00:58
Путин поставил своему новому полпреду на Урале первые задачи. Видео
00:56
В ХМАО открылись первые Арктические игры
1
00:48
Путин заявил о новых назначениях участников программы «Время героев»
3
00:41
Путин встретился с новым полпредом в УрФО Жогой. Видео
3
00:37
Продюсер Дворцов объяснил причину отмены гастрольного тура Веры Брежневой в Европе
7
00:33
Федеральная риелторская компания отказалась возводить головной офис в Тюмени
1
00:28
США выделят Украине 237 млн долларов гуманитарной помощи
00:19
СВО, дружба с Кадыровым и уроки от Вайно: профайл нового уральского полпреда Жоги
9
00:14
В МЧС России показали спасение обгоревшего челябинского подростка. Видео
1
00:11
Школы ЯНАО закрываются на карантин
00:05
«У меня горе»: Успенская прокомментировала пропажу своей дочери
00:05
Путин назначил своим новым полпредом в УрФО участника «Времени героев»
1