Пермский Следком начал проверку из-за коммунальных аварий в Красновишерске

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку после аварии на электросетях и проблем с запуском тепла в Красновишерске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Следователями СК России в городе Красновишерск Пермского края устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в СУ СК по Прикамью. В ночь на 4 октября центральная часть Красновишерска осталась без электричества из-за повреждения на кабельной линии.
В паблике местной администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что авария была устранена в тот же день поздно вечером. Несколькими днями ранее в городе сорвалось начало отопительного сезона из-за того, что котельные не удалось запустить на полную мощность.
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