06 октября 2024

Пермский Следком начал проверку из-за коммунальных аварий в Красновишерске

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи в Красновишерске дадут оценку произошедшему
Следователи в Красновишерске дадут оценку произошедшему Фото:

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку после аварии на электросетях и проблем с запуском тепла в Красновишерске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следователями СК России в городе Красновишерск Пермского края устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в СУ СК по Прикамью. В ночь на 4 октября центральная часть Красновишерска осталась без электричества из-за повреждения на кабельной линии.

В паблике местной администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что авария была устранена в тот же день поздно вечером. Несколькими днями ранее в городе сорвалось начало отопительного сезона из-за того, что котельные не удалось запустить на полную мощность.

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Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку после аварии на электросетях и проблем с запуском тепла в Красновишерске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Следователями СК России в городе Красновишерск Пермского края устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в СУ СК по Прикамью. В ночь на 4 октября центральная часть Красновишерска осталась без электричества из-за повреждения на кабельной линии. В паблике местной администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что авария была устранена в тот же день поздно вечером. Несколькими днями ранее в городе сорвалось начало отопительного сезона из-за того, что котельные не удалось запустить на полную мощность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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