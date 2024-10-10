Прокуратура заинтересовалась видео с тараканами в столовой челябинской школы

Прокуратура проверит челябинский образовательный центр №1. Поводом стала информация в СМИ о засилии тараканов в школьной столовой, на что пожаловались школьники. Подтверждающее видео было выложено в соцсетях, об этом сообщили пресс-службе прокуратуры по региону.
«Прокуратура проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Дети заметили тараканов в школьной столовой и рассказали об этом родителям. Далее информация распространилась в соцсетях. На данный момент родители жалуются на то, что их детям запрещают питаться в школе принесенной пищей.
В сентябре 2023 года Роспотребнадзор по Челябинской области вынес предостережение Уральскому комбинату питания из-за схожей ситуации. Тараканов дети увидели в столовой лицея №148. В документе от Роспотребнадзора было требование обеспечить соблюдение обязательных требований в проведении дезинсекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!