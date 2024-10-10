Прокуратура заинтересовалась видео с тараканами в столовой челябинской школы

10 октября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Дети заметили тараканов в школьной столовой и рассказали об этом родителям Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура проверит челябинский образовательный центр №1. Поводом стала информация в СМИ о засилии тараканов в школьной столовой, на что пожаловались школьники. Подтверждающее видео было выложено в соцсетях, об этом сообщили пресс-службе прокуратуры по региону. «Прокуратура проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. Дети заметили тараканов в школьной столовой и рассказали об этом родителям. Далее информация распространилась в соцсетях. На данный момент родители жалуются на то, что их детям запрещают питаться в школе принесенной пищей. В сентябре 2023 года Роспотребнадзор по Челябинской области вынес предостережение Уральскому комбинату питания из-за схожей ситуации. Тараканов дети увидели в столовой лицея №148. В документе от Роспотребнадзора было требование обеспечить соблюдение обязательных требований в проведении дезинсекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура проверит челябинский образовательный центр №1. Поводом стала информация в СМИ о засилии тараканов в школьной столовой, на что пожаловались школьники. Подтверждающее видео было выложено в соцсетях, об этом сообщили пресс-службе прокуратуры по региону. «Прокуратура проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. Дети заметили тараканов в школьной столовой и рассказали об этом родителям. Далее информация распространилась в соцсетях. На данный момент родители жалуются на то, что их детям запрещают питаться в школе принесенной пищей. В сентябре 2023 года Роспотребнадзор по Челябинской области вынес предостережение Уральскому комбинату питания из-за схожей ситуации. Тараканов дети увидели в столовой лицея №148. В документе от Роспотребнадзора было требование обеспечить соблюдение обязательных требований в проведении дезинсекции.