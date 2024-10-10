Прокуратура заинтересовалась видео с тараканами в столовой челябинской школы

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Школьные столовые. Екатеринбург , школьная столовая, школьное питание, школьница, стакан чая
Дети заметили тараканов в школьной столовой и рассказали об этом родителям Фото:

Прокуратура проверит челябинский образовательный центр №1. Поводом стала информация в СМИ о засилии тараканов в школьной столовой, на что пожаловались школьники. Подтверждающее видео было выложено в соцсетях, об этом сообщили пресс-службе прокуратуры по региону.

«Прокуратура проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Дети заметили тараканов в школьной столовой и рассказали об этом родителям. Далее информация распространилась в соцсетях. На данный момент родители жалуются на то, что их детям запрещают питаться в школе принесенной пищей.

В сентябре 2023 года Роспотребнадзор по Челябинской области вынес предостережение Уральскому комбинату питания из-за схожей ситуации. Тараканов дети увидели в столовой лицея №148. В документе от Роспотребнадзора было требование обеспечить соблюдение обязательных требований в проведении дезинсекции.

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Прокуратура проверит челябинский образовательный центр №1. Поводом стала информация в СМИ о засилии тараканов в школьной столовой, на что пожаловались школьники. Подтверждающее видео было выложено в соцсетях, об этом сообщили пресс-службе прокуратуры по региону. «Прокуратура проверит исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. Дети заметили тараканов в школьной столовой и рассказали об этом родителям. Далее информация распространилась в соцсетях. На данный момент родители жалуются на то, что их детям запрещают питаться в школе принесенной пищей. В сентябре 2023 года Роспотребнадзор по Челябинской области вынес предостережение Уральскому комбинату питания из-за схожей ситуации. Тараканов дети увидели в столовой лицея №148. В документе от Роспотребнадзора было требование обеспечить соблюдение обязательных требований в проведении дезинсекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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