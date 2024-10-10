В Екатеринбурге под окнами 32-этажного дома обнаружили труп. Видео

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Последствия пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветная. Екатеринбург, труп, последствия пожара, улица рассветная
Место инцидента огородили лентой (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 октября возле 32-этажного жилого комплекса на улице Белинского обнаружили труп молодого человека. Об этом рассказал очевидец.

«На улице Белинского, 161, обнаружили труп молодого парня», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Точная причина смерти не уточняется. Труп накрыли черным пакетом, а место инцидента огородили лентой.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге вечером 10 октября возле 32-этажного жилого комплекса на улице Белинского обнаружили труп молодого человека. Об этом рассказал очевидец. «На улице Белинского, 161, обнаружили труп молодого парня», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Точная причина смерти не уточняется. Труп накрыли черным пакетом, а место инцидента огородили лентой. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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