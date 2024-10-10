Место инцидента огородили лентой (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 10 октября возле 32-этажного жилого комплекса на улице Белинского обнаружили труп молодого человека. Об этом рассказал очевидец.
«На улице Белинского, 161, обнаружили труп молодого парня», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Точная причина смерти не уточняется. Труп накрыли черным пакетом, а место инцидента огородили лентой.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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