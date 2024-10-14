Politico: Орбан хочет помочь Трампу на выборах и отказаться от помощи Украине

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан заявил, что поможет Трампу на выборах, погасив кредит перед Украиной из замороженных активов РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что знает способ, как помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу на выборах. Уточняется, что подобное также поможет кандидату на пост главы Штатов выйти из кредита в 50 млрд долларов, который Запад предложил Киеву, сообщает Politico.

«Он [Орбан] придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно пробьется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине», — говорится в материале. Такой шаг позволит Дональду Трампу утверждать перед своими сторонниками, что он не планирует предоставлять финансовую помощь Украине.

Предполагается, что кредит будет погашен за счет российских замороженных активов. Общая сумма этих активов превышает 250 млрд долларов. Европейские страны имеют больше возможностей участвовать в этом процессе, поскольку контролируют большую часть замороженных средств.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предположил, что в случае возвращения Трампа к власти в США, российский президент Владимир Путин может выдвинуть требования к Киеву относительно его капитуляции и отказа от вступления в НАТО. При этом сам экс-глава Штатов неоднократно заявлял о своей уверенности в способности разрешить конфликт на Украине. Он утверждает, что может достичь прогресса по этому вопросу даже до официального начала своего возможного второго президентского срока, передает «Национальная служба новостей».

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что знает способ, как помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу на выборах. Уточняется, что подобное также поможет кандидату на пост главы Штатов выйти из кредита в 50 млрд долларов, который Запад предложил Киеву, сообщает Politico. «Он [Орбан] придумал способ, чтобы позволить Трампу, если он успешно пробьется в Белый дом на второй срок в ноябре, вывернуться из кредита в размере 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры G7 предложили Украине», — говорится в материале. Такой шаг позволит Дональду Трампу утверждать перед своими сторонниками, что он не планирует предоставлять финансовую помощь Украине. Предполагается, что кредит будет погашен за счет российских замороженных активов. Общая сумма этих активов превышает 250 млрд долларов. Европейские страны имеют больше возможностей участвовать в этом процессе, поскольку контролируют большую часть замороженных средств. Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предположил, что в случае возвращения Трампа к власти в США, российский президент Владимир Путин может выдвинуть требования к Киеву относительно его капитуляции и отказа от вступления в НАТО. При этом сам экс-глава Штатов неоднократно заявлял о своей уверенности в способности разрешить конфликт на Украине. Он утверждает, что может достичь прогресса по этому вопросу даже до официального начала своего возможного второго президентского срока, передает «Национальная служба новостей».
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