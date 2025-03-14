Из-за атак дронов по Подмосковью были ранены люди

В Новой Москве, в коттеджном поселке Росинтер-2, три человека получили ранения в результате попадания обломков БПЛА в частный дом. Среди пострадавших — владелица дома и ее дочь, а также 20-летняя девушка, находившаяся рядом с местом происшествия.
«В результате взрыва у Елизаветы М. случился эмоциональный стресс, ей вызвали психологов. Также небольшую травму головы получила ее 13-летняя дочь, от госпитализации она отказалась. У 20-летней девушки, находившейся рядом с местом взрыва, началась паника, она также попросила психологическую помощь», — пишет MK.RU.
Помимо непосредственного воздействия на здоровье пострадавших, инцидент привел к значительным материальным убыткам. Обломки БПЛА повредили крышу дома и частично второй этаж, а также технику, припаркованную на участке, включая три автомобиля и один квадроцикл.
Сегодня, 14 марта, Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотников. По словам мэра города Сергея Собянина, системы ПВО сбили четыре дрона. Обломки одного их них упали на территорию частного дома в районе Новой Москвы. Жители Московской области также сообщали о взрывах. Очевидцы из Одинцово, Щелково и Балашихи отмечали появление дыма и громких звуков, схожих со взрывами.
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