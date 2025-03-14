Life.ru: звезда «Каменской» и «Чебурашки» Елена Яковлева попала в больницу

Известная российская актриса Елена Яковлева была экстренно госпитализирована в Москве из-за сильных болей в животе. Об этом сообщает Shot. По предварительным данным, у женщины диагностированы проблемы с брюшной полостью и новообразование в печени. Актриса известна по ролям в сериале «Каменская» и двухсерийному фильму «Интердевочка», а также фильму «Чебурашка».
«Актриса Елена Яковлева экстренно госпитализирована в Москве. По данным, 64-летняя Яковлева пожаловалась на сильные боли в животе», — передают журналисты Life.ru, ссылаясь на свои источники. В настоящий момент состояние актрисы стабильное, однако у нее обнаружили новообразование в печени, пишут журналисты.
Елена Яковлева, известная по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Интердевочка» и «Каменская», имеет звание народной артистки РФ. В ее карьере более 100 работ в кино и на телевидении. Ранее, в 2014 году, актриса уже сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем.
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