Борис Джонсон дал Путину обещание по Украине

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон обещал президенту РФ Владимиру Путину, что Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время. Об этом сообщает газета Daily Express, ссылаясь на книгу американского журналиста Боба Вудворда «Война».
«Британский премьер-министр сказал Путину: „У тебя нет причин вторгаться на Украину. Украина ни за что не вступит в НАТО в ближайшее время“, — приводит издание слова бывшего британского премьер-министра, произнесенные в телефонном разговоре с российским президентом осенью 2021 года. В ходе диалога российский лидер уточнил, о каком временном промежутке идет речь, на что получил ответ о том, что Украина не будет принята в альянс в „обозримом будущем“.
Согласно книге Вудворда, этот разговор произошел после саммита «большой двадцатки» в октябре 2021 года, где президент США Джо Байден информировал западных лидеров о перемещении российских войск к границе с Украиной. Байден выразил опасения, что Россия может планировать военные действия, хотя не было ясности относительно окончательного решения Москвы.
Ранее Джонсон выдвинул предложения по урегулированию конфликта на Украине, в том числе отказ от требований возвращения границ 1991 года и предоставление прав русскоязычному населению. Он утверждает, что Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, имеет потенциал завершить конфликт на Украине на условиях, выгодных как для самой Украины, так и для Запада.
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