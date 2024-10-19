Мужчина пришел на суд Мизулиной против Лебедева и Дудя* с ножом

В Москве на заседание по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом) и дизайнеру Артемию Лебедеву 49-летний мужчина принес грибы, доску и кухонный нож. Это уже не первый раз, когда Дмитрий пытался сорвать судебный процесс.
«Административку получил мужчина, который зачитал свой сон на заседании по иску главы „Лиги безопасного интернета“ Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю и дизайнеру Артемию Лебедеву. Мужчина в третий раз пытался сорвать процесс, принеся в суд кухонный нож и доску с грибами на коре деревьев», — пишет Life.ru.
Дмитрий пришел в столичный суд в четверг, 17 октября, принеся с собой кухонный нож и залакированные на коре дерева грибы. Он хотел попасть на заседание, однако перепутал даты и пришел на день раньше. Мужчину задержали и составили на него административный протокол по статье за мелкое хулиганство.
При этом Дмитрий уже два раза приходил на заседания по иску Мизулиной к Дудю и Лебедеву. Тогда он назвал себя прокурором, рассказал свой сон с участием вышеупомянутых лиц и выдвинул требование вписать его имя в материале дела. Очевидцы сообщили о максимально странном поведении мужчины, предположив, что на него так подействовали грибы.
В начале сентября в Лефортовский суд Москвы «Лигой безопасного интернета» и ее главой Екатериной Мизулиной был подан иск о защите чести и достоинства против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя, пишет «Национальная служба новосте». Лебедев в интервью с Дудем назвал деятельность Мизулиной и ее организации «инфотерроризмом», с которым страна должна бороться.
*Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом
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