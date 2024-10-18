В Токио мужчина поджег штаб правящей партии и протаранил резиденцию премьера

В столице Японии Токио арестовали мужчину, который бросил несколько «коктейлей Молотова» перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии. После злоумышленник пытался протаранить на машине резиденцию премьер-министра Сигэру Исибы.
«Задержанный бросил шесть бутылок с зажигательной семью у входа в штаб-квартиру партии. Одна из них попала в автомобиль полиции», — сообщила японская медиаорганизация NHK.
По данным издания, после мужчина пытался скрыться, намереваясь попасть на территорию резиденции премьер-министра. Однако был задержан правоохранителями.
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