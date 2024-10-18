18 октября 2024

В Токио мужчина поджег штаб правящей партии и протаранил резиденцию премьера

© Служба новостей «URA.RU»
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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, коктейль молотова, боеприпасы
Злоумышленник подготовил несколько бутылок с зажигательной смесью Фото:

В столице Японии Токио арестовали мужчину, который бросил несколько «коктейлей Молотова» перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии. После злоумышленник пытался протаранить на машине резиденцию премьер-министра Сигэру Исибы.

«Задержанный бросил шесть бутылок с зажигательной семью у входа в штаб-квартиру партии. Одна из них попала в автомобиль полиции», — сообщила японская медиаорганизация NHK.

По данным издания, после мужчина пытался скрыться, намереваясь попасть на территорию резиденции премьер-министра. Однако был задержан правоохранителями.

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В столице Японии Токио арестовали мужчину, который бросил несколько «коктейлей Молотова» перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии. После злоумышленник пытался протаранить на машине резиденцию премьер-министра Сигэру Исибы. «Задержанный бросил шесть бутылок с зажигательной семью у входа в штаб-квартиру партии. Одна из них попала в автомобиль полиции», — сообщила японская медиаорганизация NHK. По данным издания, после мужчина пытался скрыться, намереваясь попасть на территорию резиденции премьер-министра. Однако был задержан правоохранителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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