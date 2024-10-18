В Токио мужчина поджег штаб правящей партии и протаранил резиденцию премьера

19 октября 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

Злоумышленник подготовил несколько бутылок с зажигательной смесью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В столице Японии Токио арестовали мужчину, который бросил несколько «коктейлей Молотова» перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии. После злоумышленник пытался протаранить на машине резиденцию премьер-министра Сигэру Исибы. «Задержанный бросил шесть бутылок с зажигательной семью у входа в штаб-квартиру партии. Одна из них попала в автомобиль полиции», — сообщила японская медиаорганизация NHK. По данным издания, после мужчина пытался скрыться, намереваясь попасть на территорию резиденции премьер-министра. Однако был задержан правоохранителями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице Японии Токио арестовали мужчину, который бросил несколько «коктейлей Молотова» перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии. После злоумышленник пытался протаранить на машине резиденцию премьер-министра Сигэру Исибы. «Задержанный бросил шесть бутылок с зажигательной семью у входа в штаб-квартиру партии. Одна из них попала в автомобиль полиции», — сообщила японская медиаорганизация NHK. По данным издания, после мужчина пытался скрыться, намереваясь попасть на территорию резиденции премьер-министра. Однако был задержан правоохранителями.