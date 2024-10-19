Спящего в лежке снайпера ВСУ взяли в плен в Курской области

Бойцы ВС РФ разбудили снайпера ВСУ Юрия Маслякова, когда он спал в лежке
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Снайпер ВСУ Юрий Маслюков уснул в засаде и был взят в плен российскими военными в Курской области. Об этом рассказал сам боец.
«Я отдыхал в лежке <...> И меня уже разбудили русские солдаты и сказали: „Сдавайся и будешь жить“», — сообщил Юрий Масляков, будучи в плену ВС РФ. Его слова передает «Российская газета». Также снайпер рассказал, что его товарищ, который отошел с позиции за сухпайками и водой, заметил военных России и самостоятельно принял решение сдаться в плен.
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