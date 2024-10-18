Марочко: силы РФ «плотно подпирают» ВСУ под Купянском

Российские военнослужащие продолжают активные боевые действия на купянском направлении, где идут ожесточенные бои за контроль над ключевыми населенными пунктами. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, силы РФ «плотно подпирают» противника в районе двух сел под Купянском Харьковской области.
«Ситуация на купянском направлении динамично развивается. Сразу хочу отметить, что есть успехи у наших вооруженных сил. Сейчас идут довольно-таки ожесточенные, тяжелые бои в селах Колесниковка, Кругляковка и Петропавловка. На некоторых участках уже удалось закрепиться на окраинах этих населенных пунктов», — отметил Марочко, передает ТАСС.
По его словам, в Глушковку и Кучеровку российские войска еще не вошли. Однако активная фаза боевых действий продолжается, и силы РФ продолжают «плотно подпирать противника».
Эвакуация в Купянске стартовала в середине октября. ВС России ведут активное наступление. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков отметил, что столкнулись с кризисом на пяти направлениях, включая Купянск. Все детали — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.