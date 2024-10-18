18 октября 2024

Марочко: силы РФ «плотно подпирают» ВСУ под Купянском

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На купянском направлении идут ожесточенные бои за контроль над ключевыми населенными пунктами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие продолжают активные боевые действия на купянском направлении, где идут ожесточенные бои за контроль над ключевыми населенными пунктами. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, силы РФ «плотно подпирают» противника в районе двух сел под Купянском Харьковской области.

«Ситуация на купянском направлении динамично развивается. Сразу хочу отметить, что есть успехи у наших вооруженных сил. Сейчас идут довольно-таки ожесточенные, тяжелые бои в селах Колесниковка, Кругляковка и Петропавловка. На некоторых участках уже удалось закрепиться на окраинах этих населенных пунктов», — отметил Марочко, передает ТАСС.

По его словам, в Глушковку и Кучеровку российские войска еще не вошли. Однако активная фаза боевых действий продолжается, и силы РФ продолжают «плотно подпирать противника».

Эвакуация в Купянске стартовала в середине октября. ВС России ведут активное наступление. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков отметил, что столкнулись с кризисом на пяти направлениях, включая Купянск. Все детали — в материале URA.RU.

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Российские военнослужащие продолжают активные боевые действия на купянском направлении, где идут ожесточенные бои за контроль над ключевыми населенными пунктами. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, силы РФ «плотно подпирают» противника в районе двух сел под Купянском Харьковской области. «Ситуация на купянском направлении динамично развивается. Сразу хочу отметить, что есть успехи у наших вооруженных сил. Сейчас идут довольно-таки ожесточенные, тяжелые бои в селах Колесниковка, Кругляковка и Петропавловка. На некоторых участках уже удалось закрепиться на окраинах этих населенных пунктов», — отметил Марочко, передает ТАСС. По его словам, в Глушковку и Кучеровку российские войска еще не вошли. Однако активная фаза боевых действий продолжается, и силы РФ продолжают «плотно подпирать противника». Эвакуация в Купянске стартовала в середине октября. ВС России ведут активное наступление. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков отметил, что столкнулись с кризисом на пяти направлениях, включая Купянск. Все детали — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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