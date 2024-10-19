Наводчики ВСУ переодеваются в бабушек в Украинске

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ВС РФ задержали трех наводчиков ВСУ, переодетых в бабушек
ВС РФ задержали трех наводчиков ВСУ, переодетых в бабушек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Агенты ВСУ, которые помогают наводить FPV-дроны и кассетные снаряды на российских бойцов в Украинске (ДНР), переодеваются в бабушек, чтобы незаметно ходить по городу. Об этом рассказал снайпер-разведчик ВС РФ с позывным Харам после того, как военные России задержали троих таких наводчиков.

«Среди местного населения было много информаторов. Нашли и задержали троих. Переодевались в бабушек. Но, бабушка если идет с палочкой, она согнута, рука дрожит. А этот идет ровно. Наших увидел, голову сразу опустил», — рассказал Харам в беседе с «Комсомольской правдой». По его словам, бойцы ВС РФ, освободившие Украинск, поначалу не могли понять, как ВСУ удается бить по ним так «точно и красиво». 

Также Харам рассказал, что еще двое наводчиков приходили к российским военным в городе, чтобы те пустили их выехать к родне. Позже выяснилось, что они собирали информацию о дислокации пехоты. Этих агентов также выявили и задержали, подчеркнул снайпер-разведчик.

Минобороны РФ подтвердили освобождение Украинска 26 сентября 2024 года. Город расположен между укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняк, на возвышенности, в 20 километрах от Покровска.

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Агенты ВСУ, которые помогают наводить FPV-дроны и кассетные снаряды на российских бойцов в Украинске (ДНР), переодеваются в бабушек, чтобы незаметно ходить по городу. Об этом рассказал снайпер-разведчик ВС РФ с позывным Харам после того, как военные России задержали троих таких наводчиков. «Среди местного населения было много информаторов. Нашли и задержали троих. Переодевались в бабушек. Но, бабушка если идет с палочкой, она согнута, рука дрожит. А этот идет ровно. Наших увидел, голову сразу опустил», — рассказал Харам в беседе с «Комсомольской правдой». По его словам, бойцы ВС РФ, освободившие Украинск, поначалу не могли понять, как ВСУ удается бить по ним так «точно и красиво».  Также Харам рассказал, что еще двое наводчиков приходили к российским военным в городе, чтобы те пустили их выехать к родне. Позже выяснилось, что они собирали информацию о дислокации пехоты. Этих агентов также выявили и задержали, подчеркнул снайпер-разведчик. Минобороны РФ подтвердили освобождение Украинска 26 сентября 2024 года. Город расположен между укрепрайонами ВСУ — Селидово и Горняк, на возвышенности, в 20 километрах от Покровска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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