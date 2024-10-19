Количество жертв после взрыва газа под Тамбовом увеличилось

Количество погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области увеличилось до трех. Об этом сообщили в МЧС России.
«При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое — погибли», — написали в официальном telegram-канале ведомства.
О взрыве бытового газа на четвертом этаже многоквартирного дома в Кирсанове стало известно утром 19 октября. В результате происшествия произошло частичное обрушение здания, начался пожар. Сейчас возгорание ликвидировано. Все, что известно о взрыве газа в Кирсанове — в материале URA.RU.
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