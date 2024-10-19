Импортные товары подорожают для россиян из-за нового налога

Минфин планирует применять общие правила налогообложения для маркетплейсов
Все зарубежные товары, представленные на маркетплейсах, могут начать облагаться НДС. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазонов.
«Здесь мы предлагаем не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товаров электронной торговли взимать НДС», — сообщил Алексей Сазонов на Московском финансовом форуме. Его слова передает «Российская газета». Также в министерстве предложили ввести пошлину в размере 5% на товары из иностранных маркетплейсов стоимостью выше 200 евро.
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