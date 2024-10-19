Импортные товары подорожают для россиян из-за нового налога

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Минфин планирует применять общие правила налогообложения для маркетплейсов
Минфин планирует применять общие правила налогообложения для маркетплейсов Фото:

Все зарубежные товары, представленные на маркетплейсах, могут начать облагаться НДС. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазонов. 

«Здесь мы предлагаем не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товаров электронной торговли взимать НДС», — сообщил Алексей Сазонов на Московском финансовом форуме. Его слова передает «Российская газета». Также в министерстве предложили ввести пошлину в размере 5% на товары из иностранных маркетплейсов стоимостью выше 200 евро.

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Все зарубежные товары, представленные на маркетплейсах, могут начать облагаться НДС. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазонов.  «Здесь мы предлагаем не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товаров электронной торговли взимать НДС», — сообщил Алексей Сазонов на Московском финансовом форуме. Его слова передает «Российская газета». Также в министерстве предложили ввести пошлину в размере 5% на товары из иностранных маркетплейсов стоимостью выше 200 евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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