Израиль сообщил о запуске 20 ракет со стороны Ливана

19 октября 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Часть снарядов была перехвачена Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет со стороны Ливана. Уточняется, что зафиксировано не менее 20 снарядов. «Из Ливана в сторону израильской территории были запущены около 20 снарядов», — сообщила Армия обороны Израиля в telegram-канале. Часть ракет была перехвачена. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Израиль объявил о начале операции в Ливане в сентябре. Основной целью названа ликвидация угрозы сто стороны Палестины и возвращение израильских жителей, которых ранее эвакуировали. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что что ЦАХАЛ атаковала систему ООН. Израильский премьер-министр Бенжамин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из Ливана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет со стороны Ливана. Уточняется, что зафиксировано не менее 20 снарядов. «Из Ливана в сторону израильской территории были запущены около 20 снарядов», — сообщила Армия обороны Израиля в telegram-канале. Часть ракет была перехвачена. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Израиль объявил о начале операции в Ливане в сентябре. Основной целью названа ликвидация угрозы сто стороны Палестины и возвращение израильских жителей, которых ранее эвакуировали. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что что ЦАХАЛ атаковала систему ООН. Израильский премьер-министр Бенжамин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из Ливана.