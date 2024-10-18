Израиль сообщил о запуске 20 ракет со стороны Ливана

Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет со стороны Ливана. Уточняется, что зафиксировано не менее 20 снарядов.
«Из Ливана в сторону израильской территории были запущены около 20 снарядов», — сообщила Армия обороны Израиля в telegram-канале. Часть ракет была перехвачена. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Израиль объявил о начале операции в Ливане в сентябре. Основной целью названа ликвидация угрозы сто стороны Палестины и возвращение израильских жителей, которых ранее эвакуировали. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что что ЦАХАЛ атаковала систему ООН. Израильский премьер-министр Бенжамин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из Ливана.
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