После удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 30 человек

Под удар попали мирные жители
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев в Газе, в результате погибли 30 человека. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«30 погибших и более 70 раненых в результате израильского обстрела домов на перекрестке Нассар в лагере Джабалия», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram телеканала. Лагерь беженцев находится в секторе Газа.
Ранее ЦАХАЛ ударила по больнице «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек.
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