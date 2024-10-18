18 октября 2024

После удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 30 человек

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Под удар попали мирные жители
Под удар попали мирные жители Фото:

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев в Газе, в результате погибли 30 человека. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«30 погибших и более 70 раненых в результате израильского обстрела домов на перекрестке Нассар в лагере Джабалия», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram телеканала. Лагерь беженцев находится в секторе Газа.

Ранее ЦАХАЛ ударила по больнице «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по лагерю беженцев в Газе, в результате погибли 30 человека. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. «30 погибших и более 70 раненых в результате израильского обстрела домов на перекрестке Нассар в лагере Джабалия», — указано в сообщении, опубликованном в Telegram телеканала. Лагерь беженцев находится в секторе Газа. Ранее ЦАХАЛ ударила по больнице «Аль-Шифа» в Газе. В результате инцидента погибли не менее 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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