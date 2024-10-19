Сбежавшая с Украины семья погибла из-за урагана в США

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Украинская семья погибла в США из-за урагана "Хелен"
Украинская семья погибла в США из-за урагана "Хелен" Фото:

Семья, сбежавшая в 2022 году с Украины, погибла в результате урагана «Хелен» в США. Об этом сообщил один из членов семьи Рик Вибе.

«Путешествие семьи из Украины в США было трагически прервано. Их убили не привычные угрозы артиллерийских и ракетных обстрелов, а более коварная сила природы», — пишет Fox Weather.

Согласно информации издания, семья Рика Вибе переехала в Северную Каролину из Херсонской области в 2022 году из-за украинского конфликта. Накануне вышедшая из берегов река Саут-То разрушила их дом в Штатах. Тела двух членов семьи были найдены в 14 километрах от места трагедии. Еще четверо, в том числе 13-летний подросток, на данный момент числятся без вести пропавшими. Однако родственники предполагают, что они также погибли. 

Ураган четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона «Хелен» обрушился на юго-восток США в конце сентября и вызвал катастрофические наводнения на территории многих штатов. Сейчас известно о 230 погибших в результате природного бедствия. 

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Семья, сбежавшая в 2022 году с Украины, погибла в результате урагана «Хелен» в США. Об этом сообщил один из членов семьи Рик Вибе. «Путешествие семьи из Украины в США было трагически прервано. Их убили не привычные угрозы артиллерийских и ракетных обстрелов, а более коварная сила природы», — пишет Fox Weather. Согласно информации издания, семья Рика Вибе переехала в Северную Каролину из Херсонской области в 2022 году из-за украинского конфликта. Накануне вышедшая из берегов река Саут-То разрушила их дом в Штатах. Тела двух членов семьи были найдены в 14 километрах от места трагедии. Еще четверо, в том числе 13-летний подросток, на данный момент числятся без вести пропавшими. Однако родственники предполагают, что они также погибли.  Ураган четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона «Хелен» обрушился на юго-восток США в конце сентября и вызвал катастрофические наводнения на территории многих штатов. Сейчас известно о 230 погибших в результате природного бедствия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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