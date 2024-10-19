Умер автор бесчеловечного эксперимента над заключенными

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Умер психолог Филип Зимбардо
Умер психолог Филип Зимбардо Фото:

В возрасте 91 года скончался психолог Филип Зимбардо, который проводил бесчеловечный тюремный эксперимент. Об этом сообщили в Стэнфордском университете, где Зимбардо работал преподавателем более 50 лет.

«Филип Г. Зимбардо, один из самых известных психологов мира, умер 14 октября в своем доме в Сан-Франциско. Ему был 91 год», — написали на сайте университета. Причину смерти в материале не указали.

Зимбардо известен психологическим Стэнфордским или тюремным экспериментом, который психолог проводил в 1971 году. В ходе исследования он изучал реакцию человека на ограничение свободы, условия жизни в тюрьме и влияние навязанной соцроли.

Психолог проводил эксперимент во время каникул в подвале факультета психологии университета. В тюремных условиях жили 12 студентов-»охранников» и 12 студентов-»заключенных». На эксперимент было отведено две недели, однако после шестого дня его прервали, поскольку каждый третий «охранник» стал проявлять садистские наклонности. Двоих «заключенных» исключили из исследования еще раньше из-за моральной травмы.

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В возрасте 91 года скончался психолог Филип Зимбардо, который проводил бесчеловечный тюремный эксперимент. Об этом сообщили в Стэнфордском университете, где Зимбардо работал преподавателем более 50 лет. «Филип Г. Зимбардо, один из самых известных психологов мира, умер 14 октября в своем доме в Сан-Франциско. Ему был 91 год», — написали на сайте университета. Причину смерти в материале не указали. Зимбардо известен психологическим Стэнфордским или тюремным экспериментом, который психолог проводил в 1971 году. В ходе исследования он изучал реакцию человека на ограничение свободы, условия жизни в тюрьме и влияние навязанной соцроли. Психолог проводил эксперимент во время каникул в подвале факультета психологии университета. В тюремных условиях жили 12 студентов-»охранников» и 12 студентов-»заключенных». На эксперимент было отведено две недели, однако после шестого дня его прервали, поскольку каждый третий «охранник» стал проявлять садистские наклонности. Двоих «заключенных» исключили из исследования еще раньше из-за моральной травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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