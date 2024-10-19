Украинка устроила истерику из-за разговора на русском языке. Видео

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Украинка заявила, что в ее стране все плохо из-за русскоговорящих
Украинка заявила, что в ее стране все плохо из-за русскоговорящих Фото:

В киевском кафе украинка-посетительница накричала на группу молодых людей за соседним столиком за то, что те разговаривали на русском языке. По ее словам, на Украине все плохо из-за того, что они говорят по-русски.

«На Украине все так плохо, а если бы вы не говорили по-русски — было бы все нормально», — заявила девушка. Ее слова попали на видео, опубликованное в украинском издании «Страна.ua».

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В киевском кафе украинка-посетительница накричала на группу молодых людей за соседним столиком за то, что те разговаривали на русском языке. По ее словам, на Украине все плохо из-за того, что они говорят по-русски. «На Украине все так плохо, а если бы вы не говорили по-русски — было бы все нормально», — заявила девушка. Ее слова попали на видео, опубликованное в украинском издании «Страна.ua».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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