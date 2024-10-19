Украинка заявила, что в ее стране все плохо из-за русскоговорящих
В киевском кафе украинка-посетительница накричала на группу молодых людей за соседним столиком за то, что те разговаривали на русском языке. По ее словам, на Украине все плохо из-за того, что они говорят по-русски.
«На Украине все так плохо, а если бы вы не говорили по-русски — было бы все нормально», — заявила девушка. Ее слова попали на видео, опубликованное в украинском издании «Страна.ua».
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