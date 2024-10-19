В Кремле прокомментировали готовность Шольца к диалогу с Путиным

Готовность федерального канцлера Германии Олафа Шольца к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта служит важным сигналом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Готовность Шольца обсуждать с Путиным урегулирование ситуации на Украине — это важный сигнал», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова. Пресс-секретарь также подчеркнул неконструктивность отказа других стран Запада от подобного диалога.
Ранее в посольстве ФРГ в РФ заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц готов возобновить контакт с главой России Владимиром Путиным. По информации ведомства, для диалога РФ должна показать свою существенную заинтересованность в прекращении конфликта на Украине.
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