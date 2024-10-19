В Кремле прокомментировали готовность Шольца к диалогу с Путиным

Песков: готовность Шольца к диалогу с Путиным — важный сигнал
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Олаф Шольц готов возобновить диалог с Владимиром Путиным по конфликту на Украине
Олаф Шольц готов возобновить диалог с Владимиром Путиным по конфликту на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Готовность федерального канцлера Германии Олафа Шольца к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта служит важным сигналом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Готовность Шольца обсуждать с Путиным урегулирование ситуации на Украине — это важный сигнал», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова. Пресс-секретарь также подчеркнул неконструктивность отказа других стран Запада от подобного диалога.

Ранее в посольстве ФРГ в РФ заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц готов возобновить контакт с главой России Владимиром Путиным. По информации ведомства, для диалога РФ должна показать свою существенную заинтересованность в прекращении конфликта на Украине.

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Готовность федерального канцлера Германии Олафа Шольца к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования украинского конфликта служит важным сигналом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Готовность Шольца обсуждать с Путиным урегулирование ситуации на Украине — это важный сигнал», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова. Пресс-секретарь также подчеркнул неконструктивность отказа других стран Запада от подобного диалога. Ранее в посольстве ФРГ в РФ заявили, что канцлер Германии Олаф Шольц готов возобновить контакт с главой России Владимиром Путиным. По информации ведомства, для диалога РФ должна показать свою существенную заинтересованность в прекращении конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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