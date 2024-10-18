18 октября 2024

Шольц собирается найти контакт с Путиным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов на диалог с Россией, сообщили в посольстве Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц готов на диалог с Россией, сообщили в посольстве Германии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц готов возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявили в посольстве ФРГ в России.

«Он готов возобновить разговор с президентом Путиным», — сообщили «Известия» со ссылкой на посольство Германии в Москве. Там добавили, что для этого Россия должна продемонстрировать существенную заинтересованность в прекращении конфликта на Украине.

Ранее Кремле выразили надежду на возможность проведения диалога с представителями Германии по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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Канцлер Германии Олаф Шольц готов возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявили в посольстве ФРГ в России. «Он готов возобновить разговор с президентом Путиным», — сообщили «Известия» со ссылкой на посольство Германии в Москве. Там добавили, что для этого Россия должна продемонстрировать существенную заинтересованность в прекращении конфликта на Украине. Ранее Кремле выразили надежду на возможность проведения диалога с представителями Германии по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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