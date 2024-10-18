Шольц собирается найти контакт с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц готов возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявили в посольстве ФРГ в России.
«Он готов возобновить разговор с президентом Путиным», — сообщили «Известия» со ссылкой на посольство Германии в Москве. Там добавили, что для этого Россия должна продемонстрировать существенную заинтересованность в прекращении конфликта на Украине.
Ранее Кремле выразили надежду на возможность проведения диалога с представителями Германии по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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