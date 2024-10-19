«Заткнули рот»: Захарова рассказала о попытках США скрыть данные о взрывах на «Северных потоках»

Захарова: США заставили молчать капитана корабля из Дании
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария, топ
Мария Захарова заявила, что США намеренно заставили молчать свидетеля по делу о взрывах «Северных потоков» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

США заставили молчать капитана корабля из Дании, который обнаружил американские военные судна в водах страны за несколько дней до взрывов на трубопроводах «Северный поток». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она отметила, что вызывает вопросы, проводили ли шведские, немецкие и датские следователи допрос капитана, и были ли зафиксированы его слова в материалах расследования. Она также высказала предположение, что следствие может быть слишком сосредоточено на версии о польско-украинском водолазе Владимире З., игнорируя другие факты.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Западные государства сразу же возложили ответственность на Россию, однако спустя полгода США заявили, что виновна Украина. Россия, в свою очередь, указывает на Соединенные Штаты как на источник проблем.

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США заставили молчать капитана корабля из Дании, который обнаружил американские военные судна в водах страны за несколько дней до взрывов на трубопроводах «Северный поток». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что вызывает вопросы, проводили ли шведские, немецкие и датские следователи допрос капитана, и были ли зафиксированы его слова в материалах расследования. Она также высказала предположение, что следствие может быть слишком сосредоточено на версии о польско-украинском водолазе Владимире З., игнорируя другие факты. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Западные государства сразу же возложили ответственность на Россию, однако спустя полгода США заявили, что виновна Украина. Россия, в свою очередь, указывает на Соединенные Штаты как на источник проблем.
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