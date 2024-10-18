Зеленский заявил о важной роли Украины в испытании западного оружия

Зеленский: Украина стала полигоном для испытаний оружия Запада

19 октября 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что благодаря испытаниям западные партнеры понимают, на чем сосредоточиться Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул значимость США как страны — полигона для испытаний западного вооружения. По его словам, это придает «добавочную стоимость» украинским вооруженным силам. «Много людей, тысячи… И многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию… Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории… Никто не хочет воевать. Как будут действовать страны НАТО (в случае войны на территории одной из них — ред.)? Никто не знает. Второе — партнерам нравится использование (ВСУ) их (западного) оружия, они очень довольны», — сказал Зеленский, передает РИА Новости. Он также отметил, что благодаря испытаниям западные партнеры понимают, на чем сосредоточиться, и осознают, какая техника оправдывает себя. Он подчеркнул, что это позволяет избежать ненужных затрат. Зеленский добавил, что страны Nordic, такие как Финляндия, Швеция, Дания и Исландия, активно инвестируют в украинское производство дронов и рассматривают это как мощное партнерство. Также он упомянул, что после переговоров с Байденом США намерены вкладывать средства в эти проекты. Ранее Париж пообещал Киеву начать поставку от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5 °F в начале 2025 года, несмотря на их высокую аварийность, пишет «Национальная служба новостей». Франция располагает всего 26 такими боевыми машинами. Как пишет газета Le Parisien , Франция выступила за немедленное приглашение Украины в НАТО. Также страна заявила о готовности «сопроводить» Киев на пути в Евросоюз и НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул значимость США как страны — полигона для испытаний западного вооружения. По его словам, это придает «добавочную стоимость» украинским вооруженным силам. «Много людей, тысячи… И многим это нравится. Литва, Латвия, Эстония очень позитивно к этому относятся. Они довольны, поскольку боятся Россию… Они бы хотели, чтобы наши военные защищали их территории… Никто не хочет воевать. Как будут действовать страны НАТО (в случае войны на территории одной из них — ред.)? Никто не знает. Второе — партнерам нравится использование (ВСУ) их (западного) оружия, они очень довольны», — сказал Зеленский, передает РИА Новости. Он также отметил, что благодаря испытаниям западные партнеры понимают, на чем сосредоточиться, и осознают, какая техника оправдывает себя. Он подчеркнул, что это позволяет избежать ненужных затрат. Зеленский добавил, что страны Nordic, такие как Финляндия, Швеция, Дания и Исландия, активно инвестируют в украинское производство дронов и рассматривают это как мощное партнерство. Также он упомянул, что после переговоров с Байденом США намерены вкладывать средства в эти проекты. Ранее Париж пообещал Киеву начать поставку от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5 °F в начале 2025 года, несмотря на их высокую аварийность, пишет «Национальная служба новостей». Франция располагает всего 26 такими боевыми машинами. Как пишет газета Le Parisien, Франция выступила за немедленное приглашение Украины в НАТО. Также страна заявила о готовности «сопроводить» Киев на пути в Евросоюз и НАТО.