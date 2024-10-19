Три хлопка прозвучали утром у Парашютной улицы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили жители района, а затем из разных районов города стала поступать информация о перебоях в электричестве
«Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка», «что-то грохнуло и обрубилось электричество», «на пустыре [где должен пройти Шуваловский проспект] стоит гул», — следует из сообщений петербуржцев, переданных «Фонтанкой». В издании отметили, что представители управляющей компании «Сервис-квартал», которая отвечает, в числе прочего, за дачи у Орловского карьера, где также слышались хлопки, объяснила их аварией.
Ранее стало известно, что ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Санкт-Петербурга, сообщала «Фонтанка». В результате атаки разрушений нет, никто не пострадал, отметили в экстренных службах.
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