Петербуржцы рассказали о прилете БПЛА по городу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После информации о дроне ВСУ петербуржцы рассказали о хлопках и перебоях с электричеством
После информации о дроне ВСУ петербуржцы рассказали о хлопках и перебоях с электричеством Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три хлопка прозвучали утром у Парашютной улицы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили жители района, а затем из разных районов города стала поступать информация о перебоях в электричестве

«Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка», «что-то грохнуло и обрубилось электричество», «на пустыре [где должен пройти Шуваловский проспект] стоит гул», — следует из сообщений петербуржцев, переданных «Фонтанкой». В издании отметили, что представители управляющей компании «Сервис-квартал», которая отвечает, в числе прочего, за дачи у Орловского карьера, где также слышались хлопки, объяснила их аварией. 

Ранее стало известно, что ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Санкт-Петербурга, сообщала «Фонтанка». В результате атаки разрушений нет, никто не пострадал, отметили в экстренных службах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три хлопка прозвучали утром у Парашютной улицы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили жители района, а затем из разных районов города стала поступать информация о перебоях в электричестве «Начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом прозвучали три хлопка», «что-то грохнуло и обрубилось электричество», «на пустыре [где должен пройти Шуваловский проспект] стоит гул», — следует из сообщений петербуржцев, переданных «Фонтанкой». В издании отметили, что представители управляющей компании «Сервис-квартал», которая отвечает, в числе прочего, за дачи у Орловского карьера, где также слышались хлопки, объяснила их аварией.  Ранее стало известно, что ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Санкт-Петербурга, сообщала «Фонтанка». В результате атаки разрушений нет, никто не пострадал, отметили в экстренных службах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...