Командование ВСУ: пути отступления в Курской области отрезаны

Командование ВСУ объявило украинским военным, что пути их отступления в Курской области отрезаны, а эвакуации не будет. Об этом заявил пленный украинский боец Александр Чмиль.
«Командование сказало эвакуации не будет, пути отрезаны», — рассказал Александр Чмиль на видео Минобороны, предоставленном ТАСС. Он добавил, что сразу после получения этой информации часть украинских военных пошли сдаваться в плен. Чмиль подчеркнул, что к армии Украины в Курской области не осуществляют поставок, и бойцы пьют воду из болота.
Украинский боец отметил хорошее отношение к сдавшимся в плен со стороны ВС РФ. Он рассказал о том, что его мобилизовали, несмотря на учет в наркодиспансере, а также о том, что в его подразделении большинству сослуживцев — более 50 лет.
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