Командование ВСУ: пути отступления в Курской области отрезаны

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Военнопленный ВСУ Александр Чмиль заявил, что к подразделениям в Курской области не осуществляют поставок
Военнопленный ВСУ Александр Чмиль заявил, что к подразделениям в Курской области не осуществляют поставок Фото:
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Командование ВСУ объявило украинским военным, что пути их отступления в Курской области отрезаны, а эвакуации не будет. Об этом заявил пленный украинский боец Александр Чмиль.

«Командование сказало эвакуации не будет, пути отрезаны», — рассказал Александр Чмиль на видео Минобороны, предоставленном ТАСС. Он добавил, что сразу после получения этой информации часть украинских военных пошли сдаваться в плен. Чмиль подчеркнул, что к армии Украины в Курской области не осуществляют поставок, и бойцы пьют воду из болота.

Украинский боец отметил хорошее отношение к сдавшимся в плен со стороны ВС РФ. Он рассказал о том, что его мобилизовали, несмотря на учет в наркодиспансере, а также о том, что в его подразделении большинству сослуживцев — более 50 лет.

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Командование ВСУ объявило украинским военным, что пути их отступления в Курской области отрезаны, а эвакуации не будет. Об этом заявил пленный украинский боец Александр Чмиль. «Командование сказало эвакуации не будет, пути отрезаны», — рассказал Александр Чмиль на видео Минобороны, предоставленном ТАСС. Он добавил, что сразу после получения этой информации часть украинских военных пошли сдаваться в плен. Чмиль подчеркнул, что к армии Украины в Курской области не осуществляют поставок, и бойцы пьют воду из болота. Украинский боец отметил хорошее отношение к сдавшимся в плен со стороны ВС РФ. Он рассказал о том, что его мобилизовали, несмотря на учет в наркодиспансере, а также о том, что в его подразделении большинству сослуживцев — более 50 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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