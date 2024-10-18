18 октября 2024

СК объяснил обыски в псковском отделении «Яблока»

Обыски в псковском отделении «Яблока» прошли из-за зампреда партии
© Служба новостей «URA.RU»
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Из офиса партии изъяли компьютеры
Из офиса партии изъяли компьютеры Фото:

Правоохранители изъяли технику и электронные носители при обыске в псковском отделении партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Псковской области.

«В ходе обыска изъяты технические устройства и электронные носители, представляющие интерес для следствия», — передает газета «Известия» со ссылкой на СК. Уточняется, что обыск проводился в псковском отделении «Яблока», поскольку зампред партии Лев Шлоссберг (признан Минюстом в РФ иноагентом) опубликовал свои материалы, но не указал, что он иноагент.

Ранее к зампреду «Яблока» Шлосбергу (признан в России иноагентом) пришли с обысками в его дом во Пскове. Он выложил в сети видео без маркировки иноагента. Шлосберг уже дважды привлекался к административной ответственности по этому вопросу.

*Лев Шлосберг Минюстом России признан иноагентом

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Правоохранители изъяли технику и электронные носители при обыске в псковском отделении партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Псковской области. «В ходе обыска изъяты технические устройства и электронные носители, представляющие интерес для следствия», — передает газета «Известия» со ссылкой на СК. Уточняется, что обыск проводился в псковском отделении «Яблока», поскольку зампред партии Лев Шлоссберг (признан Минюстом в РФ иноагентом) опубликовал свои материалы, но не указал, что он иноагент. Ранее к зампреду «Яблока» Шлосбергу (признан в России иноагентом) пришли с обысками в его дом во Пскове. Он выложил в сети видео без маркировки иноагента. Шлосберг уже дважды привлекался к административной ответственности по этому вопросу. *Лев Шлосберг Минюстом России признан иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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