СК объяснил обыски в псковском отделении «Яблока»

Правоохранители изъяли технику и электронные носители при обыске в псковском отделении партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Псковской области.
«В ходе обыска изъяты технические устройства и электронные носители, представляющие интерес для следствия», — передает газета «Известия» со ссылкой на СК. Уточняется, что обыск проводился в псковском отделении «Яблока», поскольку зампред партии Лев Шлоссберг (признан Минюстом в РФ иноагентом) опубликовал свои материалы, но не указал, что он иноагент.
Ранее к зампреду «Яблока» Шлосбергу (признан в России иноагентом) пришли с обысками в его дом во Пскове. Он выложил в сети видео без маркировки иноагента. Шлосберг уже дважды привлекался к административной ответственности по этому вопросу.
*Лев Шлосберг Минюстом России признан иноагентом
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