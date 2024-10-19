Фигурант дела о взятках в Минобороны попросил отпустить его по необычной причине

Александр Фомин, соучредитель компании «Олимпситистрой» и обвиняемый в даче взятки бывшему замминистру обороны Тимуру Иванову, обратился в суд с просьбой смягчить меру пресечения и освободить его из СИЗО. Он обосновал это тем, что участвует в благотворительных проектах и занимается волонтерской деятельностью. Об этом говорится в документах суда.
«Обвиняемый и адвокаты просили в удовлетворении ходатайства следователя отказать и изменить меру пресечения на домашний арест», — сообщается в материалах дела, которые находятся в распоряжении ТАСС. Уточняется, что Фомин не уходил от следствия и не создавал препятствий для расследования, имеет положительные характеристики, множество благодарностей и наград, а также активно участвует в волонтерской и благотворительной деятельности.
Ранее, 23 сентября, Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста Фомину до 23 декабря. Согласно делу, он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Свидетели на судебном заседании подтвердили, что бизнесмен, являющийся сообщником бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, действительно передал генералу взятку.
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