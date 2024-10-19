Фигурант дела о взятках в Минобороны попросил отпустить его по необычной причине

Александр Фомин, обвиняемый по делу Иванова, попросил отпустить его из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, участвует в благотворительностях
Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, участвует в благотворительностях Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Александр Фомин, соучредитель компании «Олимпситистрой» и обвиняемый в даче взятки бывшему замминистру обороны Тимуру Иванову, обратился в суд с просьбой смягчить меру пресечения и освободить его из СИЗО. Он обосновал это тем, что участвует в благотворительных проектах и занимается волонтерской деятельностью. Об этом говорится в документах суда.

«Обвиняемый и адвокаты просили в удовлетворении ходатайства следователя отказать и изменить меру пресечения на домашний арест», — сообщается в материалах дела, которые находятся в распоряжении ТАСС. Уточняется, что Фомин не уходил от следствия и не создавал препятствий для расследования, имеет положительные характеристики, множество благодарностей и наград, а также активно участвует в волонтерской и благотворительной деятельности.

Ранее, 23 сентября, Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста Фомину до 23 декабря. Согласно делу, он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Свидетели на судебном заседании подтвердили, что бизнесмен, являющийся сообщником бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, действительно передал генералу взятку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александр Фомин, соучредитель компании «Олимпситистрой» и обвиняемый в даче взятки бывшему замминистру обороны Тимуру Иванову, обратился в суд с просьбой смягчить меру пресечения и освободить его из СИЗО. Он обосновал это тем, что участвует в благотворительных проектах и занимается волонтерской деятельностью. Об этом говорится в документах суда. «Обвиняемый и адвокаты просили в удовлетворении ходатайства следователя отказать и изменить меру пресечения на домашний арест», — сообщается в материалах дела, которые находятся в распоряжении ТАСС. Уточняется, что Фомин не уходил от следствия и не создавал препятствий для расследования, имеет положительные характеристики, множество благодарностей и наград, а также активно участвует в волонтерской и благотворительной деятельности. Ранее, 23 сентября, Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста Фомину до 23 декабря. Согласно делу, он обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Свидетели на судебном заседании подтвердили, что бизнесмен, являющийся сообщником бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, действительно передал генералу взятку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...