Израильские власти заинтересовались сумкой Birkin руководства ХАМАС

20 октября 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

В Израиле обратили внимание на дорогую сумку супруги ликвидированного главы ХАМАС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке В Израиле обвинили руководство палестинского движения ХАМАС в роскошной жизни на фоне бедственного положения населения Газы. Такие заявления они сделали после того, как увидели у жены ликвидированного ими же главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дорогую сумку Birkin, стоимостью 32 тысячи долларов. «Жена Синвара пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября [2023 года], сжимая в руках сумку Hermes Birkin стоимостью 32 тысячи долларов. В то время как жители Газы терпели лишения под властью ХАМАС, Синвар и его семья бесстыдно жили в роскоши, балуя себя и посылая других на смерть», — говорится в публикации израильского официального аккаунта. Сообщение опубликовано в соцсети X. Сумка, упомянутая в сообщении, является продукцией французской марки Hermes, изготовлена из кожи и оценивается в 32 тысячи долларов. Это около трех миллионов рублей. Лидер политбюро ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован во время израильского удара по сектору Газа вечером 17 октября. Это было подтверждено, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле выразили беспокойство по этому поводу. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о перспективах после убийства лидера палестинского движения. Ранее ВВС Израиля нанесли 175 ударов по Газе и Ливану, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Израиле обвинили руководство палестинского движения ХАМАС в роскошной жизни на фоне бедственного положения населения Газы. Такие заявления они сделали после того, как увидели у жены ликвидированного ими же главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дорогую сумку Birkin, стоимостью 32 тысячи долларов. «Жена Синвара пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября [2023 года], сжимая в руках сумку Hermes Birkin стоимостью 32 тысячи долларов. В то время как жители Газы терпели лишения под властью ХАМАС, Синвар и его семья бесстыдно жили в роскоши, балуя себя и посылая других на смерть», — говорится в публикации израильского официального аккаунта. Сообщение опубликовано в соцсети X. Сумка, упомянутая в сообщении, является продукцией французской марки Hermes, изготовлена из кожи и оценивается в 32 тысячи долларов. Это около трех миллионов рублей. Лидер политбюро ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован во время израильского удара по сектору Газа вечером 17 октября. Это было подтверждено, сообщает «Национальная служба новостей». В Кремле выразили беспокойство по этому поводу. В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о перспективах после убийства лидера палестинского движения. Ранее ВВС Израиля нанесли 175 ударов по Газе и Ливану, сообщает RT.