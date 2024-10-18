В Кремле обеспокоились убийством лидера ХАМАС

Россия обеспокоена последствиями для мирного населения Ближнего Востока, к которым может привести произошедшее убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для нас главное — те последствия [убийства] для мирного населения, которые мы наблюдаем. У нас это вызывает существенную обеспокоенность», — заявил Дмитрий Песков и подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке является гуманитарной катастрофой. Его слова передают в ТАСС.
Ранее стало известно, что лидер палестинского движения ХАМАС Синвар был ликвидирован во время израильского удара по Сектору Газа. Западные источники называют Синвара более радикальным деятелем, чем все предыдущие руководители ХАМАС.
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