В Кремле обеспокоились убийством лидера ХАМАС

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РФ обеспокоены будущим Ближнего Востока после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара
РФ обеспокоены будущим Ближнего Востока после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Россия обеспокоена последствиями для мирного населения Ближнего Востока, к которым может привести произошедшее убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас главное — те последствия [убийства] для мирного населения, которые мы наблюдаем. У нас это вызывает существенную обеспокоенность», — заявил Дмитрий Песков и подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке является гуманитарной катастрофой. Его слова передают в ТАСС. 

Ранее стало известно, что лидер палестинского движения ХАМАС Синвар был ликвидирован во время израильского удара по Сектору Газа. Западные источники называют Синвара более радикальным деятелем, чем все предыдущие руководители ХАМАС.

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Россия обеспокоена последствиями для мирного населения Ближнего Востока, к которым может привести произошедшее убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Для нас главное — те последствия [убийства] для мирного населения, которые мы наблюдаем. У нас это вызывает существенную обеспокоенность», — заявил Дмитрий Песков и подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке является гуманитарной катастрофой. Его слова передают в ТАСС.  Ранее стало известно, что лидер палестинского движения ХАМАС Синвар был ликвидирован во время израильского удара по Сектору Газа. Западные источники называют Синвара более радикальным деятелем, чем все предыдущие руководители ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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