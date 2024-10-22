В вотчине «Северстали» началось переформатирование элит

Избранный в 2024 году губернатор Георгий Филимонов начал процесс переформатирования элит в Вологодской области — вотчине «Северстали». Для того, чтобы укрепить свои позиции, он должен стабилизировать элитный баланс. Об этом сказано в рейтинге политической устойчивости губернаторов от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», в котором Филимонов оказался на третьем месте в Северо-Западном федеральном округе.
«Новоиспеченный руководитель Вологодчины Георгий Филимонов запустил процесс активного переформатирования местной элиты (сменились мэр Вологды и спикер областного заксобрания) с одновременным формированием уникального позиционирования в духе русского консерватизма. Однако для закрепления на верхних позициях устойчивости потребуются конкретные управленческие успехи и стабилизация нового элитного баланса в регионе», — охарактеризовал положение губернатора Евгений Минченко.
Георгий Филимонов считается первым губернатором Вологодской области, который не связан с промышленными предприятиями «Северсталь» и «ФосАгро». В 18-м рейтинге политической устойчивости губернаторов Минченко также назвал факторы риска, которые отразятся на региональной политике в ближайшие годы.
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