22 октября 2024

В вотчине «Северстали» началось переформатирование элит

Минченко: от губернатора Филимонова требуется стабилизация элитного баланса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минченко: от Филимонова требуется стабилизировать элитный баланс в регионе
Минченко: от Филимонова требуется стабилизировать элитный баланс в регионе Фото:

Избранный в 2024 году губернатор Георгий Филимонов начал процесс переформатирования элит в Вологодской области — вотчине «Северстали». Для того, чтобы укрепить свои позиции, он должен стабилизировать элитный баланс. Об этом сказано в рейтинге политической устойчивости губернаторов от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», в котором Филимонов оказался на третьем месте в Северо-Западном федеральном округе.  

«Новоиспеченный руководитель Вологодчины Георгий Филимонов запустил процесс активного переформатирования местной элиты (сменились мэр Вологды и спикер областного заксобрания) с одновременным формированием уникального позиционирования в духе русского консерватизма. Однако для закрепления на верхних позициях устойчивости потребуются конкретные управленческие успехи и стабилизация нового элитного баланса в регионе», — охарактеризовал положение губернатора Евгений Минченко. 

Георгий Филимонов считается первым губернатором Вологодской области, который не связан с промышленными предприятиями «Северсталь» и «ФосАгро». В 18-м рейтинге политической устойчивости губернаторов Минченко также назвал факторы риска, которые отразятся на региональной политике в ближайшие годы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избранный в 2024 году губернатор Георгий Филимонов начал процесс переформатирования элит в Вологодской области — вотчине «Северстали». Для того, чтобы укрепить свои позиции, он должен стабилизировать элитный баланс. Об этом сказано в рейтинге политической устойчивости губернаторов от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», в котором Филимонов оказался на третьем месте в Северо-Западном федеральном округе.   «Новоиспеченный руководитель Вологодчины Георгий Филимонов  запустил процесс активного переформатирования местной элиты (сменились мэр Вологды и спикер областного заксобрания) с одновременным формированием уникального позиционирования в духе русского консерватизма. Однако для закрепления на верхних позициях устойчивости потребуются конкретные управленческие успехи и стабилизация нового элитного баланса в регионе», — охарактеризовал положение губернатора Евгений Минченко.  Георгий Филимонов считается первым губернатором Вологодской области, который не связан с промышленными предприятиями «Северсталь» и «ФосАгро». В 18-м рейтинге политической устойчивости губернаторов Минченко также назвал факторы риска, которые отразятся на региональной политике в ближайшие годы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...