В Тель-Авиве произошел теракт

В результате предположительного теракта не далеко от Тель-Авива пострадало 35 человек. Грузовик врезался в автобусную остановку. Шестеро получили серьезные травмы. Об этом сообщило издание The Times Of Israel.
«35 раненых, шестеро из них серьезно пострадали, когда грузовик протаранил автобусную остановку», — сообщила газета. Отмечается, что водитель автобуса был ликвидирован. Полиция пока не назвала инцидент терактом.
Ранее сообщалось о 16 раненых в результате инцидента. Отмечается, что в этом же районе находится штаб Моссада (одна из израильских спецслужб, которая отвечает именно за внешнюю разведку).
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