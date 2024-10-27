В Тель-Авиве произошел теракт

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Грузовик протаранил автобусную остановку недалеко от Тель-Авива
Грузовик протаранил автобусную остановку недалеко от Тель-Авива Фото:

В результате предположительного теракта не далеко от Тель-Авива пострадало 35 человек. Грузовик врезался в автобусную остановку. Шестеро получили серьезные травмы. Об этом сообщило издание The Times Of Israel.

«35 раненых, шестеро из них серьезно пострадали, когда грузовик протаранил автобусную остановку», — сообщила газета. Отмечается, что водитель автобуса был ликвидирован. Полиция пока не назвала инцидент терактом.

Ранее сообщалось о 16 раненых в результате инцидента. Отмечается, что в этом же районе находится штаб Моссада (одна из израильских спецслужб, которая отвечает именно за внешнюю разведку).

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В результате предположительного теракта не далеко от Тель-Авива пострадало 35 человек. Грузовик врезался в автобусную остановку. Шестеро получили серьезные травмы. Об этом сообщило издание The Times Of Israel. «35 раненых, шестеро из них серьезно пострадали, когда грузовик протаранил автобусную остановку», — сообщила газета. Отмечается, что водитель автобуса был ликвидирован. Полиция пока не назвала инцидент терактом. Ранее сообщалось о 16 раненых в результате инцидента. Отмечается, что в этом же районе находится штаб Моссада (одна из израильских спецслужб, которая отвечает именно за внешнюю разведку).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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