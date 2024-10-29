WSJ: у США заканчиваются ракеты ПВО

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США испытывают нехватку ракет ПВО
США испытывают нехватку ракет ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У США заканчиваются некоторые виды ракет систем противовоздушной обороны (ПВО), что вызывает обеспокоенность в Пентагоне на фоне текущих и потенциальных конфликтов, включая ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, а также возможные противостояния в Тихом океане. Об этом сообщил научный сотрудник и заместитель директора Программы обычной обороны в Центре Стимсона Элиас Юсиф.

«США не создали оборонно-промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение как в Европе, так и на Ближнем Востоке, при этом соблюдая собственные стандарты готовности… Оба этих конфликта являются длительными, что не входило в оборонное планирование США», — заявил Юсиф. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

Помимо текущих затрат на поддержание конфликтов, США сталкиваются с вызовами в обновлении и пополнении своих запасов оружия. Проблемы с производственными мощностями и логистикой могут затруднить своевременное восполнение арсеналов, что потенциально сделает страну более уязвимой перед лицом новых угроз.

Ранее в Европе пожаловались на нехватку денег для производства оружия и боеприпасов для Украины. Из-за этого военные поставки на следующий год находятся под угрозой. Так, на прошлой неделе Германия заявила, что больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, отмечалось, что в немецком военном ведомстве не верят в способность вооруженных сил Украины провести контрнаступательную операцию в ближайшее время, передает MK.RU.

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У США заканчиваются некоторые виды ракет систем противовоздушной обороны (ПВО), что вызывает обеспокоенность в Пентагоне на фоне текущих и потенциальных конфликтов, включая ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, а также возможные противостояния в Тихом океане. Об этом сообщил научный сотрудник и заместитель директора Программы обычной обороны в Центре Стимсона Элиас Юсиф. «США не создали оборонно-промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение как в Европе, так и на Ближнем Востоке, при этом соблюдая собственные стандарты готовности… Оба этих конфликта являются длительными, что не входило в оборонное планирование США», — заявил Юсиф. Его слова приводит газета The Wall Street Journal. Помимо текущих затрат на поддержание конфликтов, США сталкиваются с вызовами в обновлении и пополнении своих запасов оружия. Проблемы с производственными мощностями и логистикой могут затруднить своевременное восполнение арсеналов, что потенциально сделает страну более уязвимой перед лицом новых угроз. Ранее в Европе пожаловались на нехватку денег для производства оружия и боеприпасов для Украины. Из-за этого военные поставки на следующий год находятся под угрозой. Так, на прошлой неделе Германия заявила, что больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину. Кроме того, отмечалось, что в немецком военном ведомстве не верят в способность вооруженных сил Украины провести контрнаступательную операцию в ближайшее время, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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