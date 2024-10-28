Скандальный главврач с судимостью занял высокий пост в санчасти Екатеринбурга

Бывший глава новоуральской ЦСМЧ Хачатрян нашел работу в Екатеринбурге

29 октября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Гарик Хачатрян устроился в санчасть Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦСМЧ) в Новоуральске Гарик Хачатрян, уволенный после возбуждения уголовного дела, нашел новую работу. По словам источника URA.RU, Хачатрян теперь работает в санчасти в Екатеринбурге. «Хачатрян устроился в медико-санитарную часть №70 на улице Студенческой, 12», — сказал собеседник агентства. В приемной учреждения эту информацию подтвердили: «Хачатрян занимает должность замруководителя». Там он работает чуть больше месяца. Дозвониться до самого Хачатряна не удалось. ЦСМЧ-31 он возглавлял с осени прошлого года. Сотрудники были недовольны его работой. По их словам, при нем в больнице якобы произошел дефицит кадров. Фигурантом уголовного дела Хачатрян стал весной. Вечером 28 марта силовики пришли с обысками в ЦСМЧ-31. Они провели выемку в бухгалтерии. Самого Хачатряна, по неподтвержденным данным, в этот момент в санчасти не было. При этом на следующий день он вышел на работу. Новость по теме «Сил нет ходить на работу»: свердловские врачи взбунтовались против начальника с судимостью По данным URA.RU, Хачатряна обвинили в нецелевом расходовании бюджета. Речь может идти о сумме в миллион рублей. Якобы он потратил деньги на оплату гостиницы. После этого его через суд сняли с должности. В СУ СК по Свердловской области не комментируют уголовное дело. Хачатрян и ранее попадал под прицел силовиков. В августе 2021 года он был условно осужден на два года за присвоение техники Егорьевской ЦРБ (Москва), которую подарили спонсоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главврач Центральной медико-санитарной части №31 (ЦСМЧ) в Новоуральске Гарик Хачатрян, уволенный после возбуждения уголовного дела, нашел новую работу. По словам источника URA.RU, Хачатрян теперь работает в санчасти в Екатеринбурге. «Хачатрян устроился в медико-санитарную часть №70 на улице Студенческой, 12», — сказал собеседник агентства. В приемной учреждения эту информацию подтвердили: «Хачатрян занимает должность замруководителя». Там он работает чуть больше месяца. Дозвониться до самого Хачатряна не удалось. ЦСМЧ-31 он возглавлял с осени прошлого года. Сотрудники были недовольны его работой. По их словам, при нем в больнице якобы произошел дефицит кадров. Фигурантом уголовного дела Хачатрян стал весной. Вечером 28 марта силовики пришли с обысками в ЦСМЧ-31. Они провели выемку в бухгалтерии. Самого Хачатряна, по неподтвержденным данным, в этот момент в санчасти не было. При этом на следующий день он вышел на работу. По данным URA.RU, Хачатряна обвинили в нецелевом расходовании бюджета. Речь может идти о сумме в миллион рублей. Якобы он потратил деньги на оплату гостиницы. После этого его через суд сняли с должности. В СУ СК по Свердловской области не комментируют уголовное дело. Хачатрян и ранее попадал под прицел силовиков. В августе 2021 года он был условно осужден на два года за присвоение техники Егорьевской ЦРБ (Москва), которую подарили спонсоры.