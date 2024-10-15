Из Челябинска запустят туристический поезд в Тобольск

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В составе поезда современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортной поездки (архивное фото)
В составе поезда современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортной поездки (архивное фото) Фото:

Из Челябинска запустят туристический поезд в Тюмень и Тобольск на ноябрьские праздники. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Из Челябинска в Тюмень и Тобольск на туристическом поезде. Поезд отправится из Челябинска 1 ноября в 23:00, а обратно прибудет 4 ноября в 09:15», — сообщает пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале.

Туристам подготовили две программы с посещением главных достопримечательностей Тюмени и Тобольска. Челябинцы увидят реконструкцию сибирского острога на озере Абалак, музей семьи Николая II, тюменские памятники архитектуры. Также туристы посетят Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий.

В ЮУЖД ранее сообщили, что с декабря поезд Москва — Челябинск укомплектуют двухэтажными вагонами. Это позволит перевозить больше пассажиров и даст возможность снизить цену билетов.

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Из Челябинска запустят туристический поезд в Тюмень и Тобольск на ноябрьские праздники. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Из Челябинска в Тюмень и Тобольск на туристическом поезде. Поезд отправится из Челябинска 1 ноября в 23:00, а обратно прибудет 4 ноября в 09:15», — сообщает пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале. Туристам подготовили две программы с посещением главных достопримечательностей Тюмени и Тобольска. Челябинцы увидят реконструкцию сибирского острога на озере Абалак, музей семьи Николая II, тюменские памятники архитектуры. Также туристы посетят Тобольскую фабрику художественных косторезных изделий. В ЮУЖД ранее сообщили, что с декабря поезд Москва — Челябинск укомплектуют двухэтажными вагонами. Это позволит перевозить больше пассажиров и даст возможность снизить цену билетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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