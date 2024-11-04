Появилось видео ДТП с Porsche и легковушкой в Академическом районе

05 ноября 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Водитель Porsche хотел объехать пробку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Появилось видео утренней аварии с Mitsubishi и Porsche, из-за которого движение встало в Академическом районе Екатеринбурга. Момент столкновения опубликовали в Telegram. Судя по кадрам, водитель Porsche ехал по трамвайным путям в объезд пробки по улице Вильгельма де Генина, но в один момент на пути заехал Mitsubishi, который двигался в сторону дублера. Экстренное торможение не спасло от столкновения, а первая иномарка после удара влетела в шумозащитный экран. Видео публикует telegram-канал «Академический новости Екатеринбург». Сразу же после аварии в Академическом выстроилась огромная пробка. Трамваи не могли проехать участок около полутора часов. На место ЧП приезжали сотрудники Госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео утренней аварии с Mitsubishi и Porsche, из-за которого движение встало в Академическом районе Екатеринбурга. Момент столкновения опубликовали в Telegram. Судя по кадрам, водитель Porsche ехал по трамвайным путям в объезд пробки по улице Вильгельма де Генина, но в один момент на пути заехал Mitsubishi, который двигался в сторону дублера. Экстренное торможение не спасло от столкновения, а первая иномарка после удара влетела в шумозащитный экран. Видео публикует telegram-канал «Академический новости Екатеринбург». Сразу же после аварии в Академическом выстроилась огромная пробка. Трамваи не могли проехать участок около полутора часов. На место ЧП приезжали сотрудники Госавтоинспекции.