04 ноября 2024

Появилось видео ДТП с Porsche и легковушкой в Академическом районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, порше, porsche
Водитель Porsche хотел объехать пробку Фото:

Появилось видео утренней аварии с Mitsubishi и Porsche, из-за которого движение встало в Академическом районе Екатеринбурга. Момент столкновения опубликовали в Telegram.

Судя по кадрам, водитель Porsche ехал по трамвайным путям в объезд пробки по улице Вильгельма де Генина, но в один момент на пути заехал Mitsubishi, который двигался в сторону дублера. Экстренное торможение не спасло от столкновения, а первая иномарка после удара влетела в шумозащитный экран. Видео публикует telegram-канал «Академический новости Екатеринбург».

Сразу же после аварии в Академическом выстроилась огромная пробка. Трамваи не могли проехать участок около полутора часов. На место ЧП приезжали сотрудники Госавтоинспекции.

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Появилось видео утренней аварии с Mitsubishi и Porsche, из-за которого движение встало в Академическом районе Екатеринбурга. Момент столкновения опубликовали в Telegram. Судя по кадрам, водитель Porsche ехал по трамвайным путям в объезд пробки по улице Вильгельма де Генина, но в один момент на пути заехал Mitsubishi, который двигался в сторону дублера. Экстренное торможение не спасло от столкновения, а первая иномарка после удара влетела в шумозащитный экран. Видео публикует telegram-канал «Академический новости Екатеринбург». Сразу же после аварии в Академическом выстроилась огромная пробка. Трамваи не могли проехать участок около полутора часов. На место ЧП приезжали сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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