Появилось видео ДТП с Porsche и легковушкой в Академическом районе

Появилось видео утренней аварии с Mitsubishi и Porsche, из-за которого движение встало в Академическом районе Екатеринбурга. Момент столкновения опубликовали в Telegram.
Судя по кадрам, водитель Porsche ехал по трамвайным путям в объезд пробки по улице Вильгельма де Генина, но в один момент на пути заехал Mitsubishi, который двигался в сторону дублера. Экстренное торможение не спасло от столкновения, а первая иномарка после удара влетела в шумозащитный экран. Видео публикует telegram-канал «Академический новости Екатеринбург».
Сразу же после аварии в Академическом выстроилась огромная пробка. Трамваи не могли проехать участок около полутора часов. На место ЧП приезжали сотрудники Госавтоинспекции.
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