Генсек НАТО пожалуется Трампу на союз России, Китая, Ирана и КНДР

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Марк Рютте планирует поговорить с Трампом насчет союза РФ с КНР, КНДР и Ираном
Марк Рютте планирует поговорить с Трампом насчет союза РФ с КНР, КНДР и Ираном Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что хочет пожаловаться избранному президенту США Дональду Трампу на союз таких стран, как Иран, Северная Корея, Россия и Китай. По его словам, подобные взаимоотношения могут угрожать западным странам. 

«Западу, прежде всего США, угрожает усиление взаимодействия РФ, Китая, КНДР и Ирана, хочется обсудить это с Трампом», — заявил Рютте, отметив, что сможет договориться с избранным президентом. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс намерен постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с РФ. По его словам, в отношениях с российской стороной нужен «поэтапный подход», передает «Национальная служба новостей». 

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что хочет пожаловаться избранному президенту США Дональду Трампу на союз таких стран, как Иран, Северная Корея, Россия и Китай. По его словам, подобные взаимоотношения могут угрожать западным странам.  «Западу, прежде всего США, угрожает усиление взаимодействия РФ, Китая, КНДР и Ирана, хочется обсудить это с Трампом», — заявил Рютте, отметив, что сможет договориться с избранным президентом. Его слова передает РИА Новости.  Ранее Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс намерен постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с РФ. По его словам, в отношениях с российской стороной нужен «поэтапный подход», передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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