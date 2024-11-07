Генсек НАТО пожалуется Трампу на союз России, Китая, Ирана и КНДР

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что хочет пожаловаться избранному президенту США Дональду Трампу на союз таких стран, как Иран, Северная Корея, Россия и Китай. По его словам, подобные взаимоотношения могут угрожать западным странам.
«Западу, прежде всего США, угрожает усиление взаимодействия РФ, Китая, КНДР и Ирана, хочется обсудить это с Трампом», — заявил Рютте, отметив, что сможет договориться с избранным президентом. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс намерен постепенно разрабатывать новую концепцию отношений с РФ. По его словам, в отношениях с российской стороной нужен «поэтапный подход», передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.