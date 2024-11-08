Глава ФЛГР ответила Баху на слова об отстранении россиян

Вяльбе: во многих странах идут войны, но спортсмены продолжают выступать
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По мнению Вяльбе, после избрания Трампа ситуация с Олимпиадой не изменится
По мнению Вяльбе, после избрания Трампа ситуация с Олимпиадой не изменится Фото:

Во многих странах мира сейчас происходят военные конфликты, но, несмотря на это, они продолжают участвовать в Олимпиаде. Так глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении сборной РФ от Олимпиады.

«Слова Баха — двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но почему-то спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде», — передает слова Вяльбе Sport24

Глава ФЛРГ также отметила, что с избранием президентом США Дональда Трампа ситуация с спортивными соревнованиями не изменится. По ее словам, Россия вернется во все международные организации, но для этого нужно много времени.

МОК принял решение об исключении Олимпийского комитета России в 2022 году на фоне российской спецоперации. Спортсменам из РФ ограничен доступ на многие международные спортивные мероприятия.

Ранее Бах обвинил Олимпийский комитет России. Он заявил, что отстранение ОКР было неизбежно из-за того, что «комитет нарушил Олимпийскую хартию».

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Во многих странах мира сейчас происходят военные конфликты, но, несмотря на это, они продолжают участвовать в Олимпиаде. Так глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении сборной РФ от Олимпиады. «Слова Баха — двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но почему-то спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде», — передает слова Вяльбе Sport24.  Глава ФЛРГ также отметила, что с избранием президентом США Дональда Трампа ситуация с спортивными соревнованиями не изменится. По ее словам, Россия вернется во все международные организации, но для этого нужно много времени. МОК принял решение об исключении Олимпийского комитета России в 2022 году на фоне российской спецоперации. Спортсменам из РФ ограничен доступ на многие международные спортивные мероприятия. Ранее Бах обвинил Олимпийский комитет России. Он заявил, что отстранение ОКР было неизбежно из-за того, что «комитет нарушил Олимпийскую хартию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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