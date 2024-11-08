Глава ФЛГР ответила Баху на слова об отстранении россиян

Во многих странах мира сейчас происходят военные конфликты, но, несмотря на это, они продолжают участвовать в Олимпиаде. Так глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении сборной РФ от Олимпиады.
«Слова Баха — двойные стандарты. Во многих уголках Земли идут войны, но почему-то спортсмены продолжают выступать на соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде», — передает слова Вяльбе Sport24.
Глава ФЛРГ также отметила, что с избранием президентом США Дональда Трампа ситуация с спортивными соревнованиями не изменится. По ее словам, Россия вернется во все международные организации, но для этого нужно много времени.
МОК принял решение об исключении Олимпийского комитета России в 2022 году на фоне российской спецоперации. Спортсменам из РФ ограничен доступ на многие международные спортивные мероприятия.
Ранее Бах обвинил Олимпийский комитет России. Он заявил, что отстранение ОКР было неизбежно из-за того, что «комитет нарушил Олимпийскую хартию».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.